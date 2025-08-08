嘉義縣風災殘枝樹幹堆積如山 企業伸援成溫暖力量

快訊

中央社／ 嘉義縣8日電
颱風丹娜絲重創嘉義縣，環境保護局估計由於風災傾倒廢木材約1萬多公噸，3家環保公司無償投入專業設備，協助處理巨量樹倒問題，嘉義縣長翁章梁（左3）8日前往關心清運情形。圖／中央社（嘉義縣政府提供）
颱風丹娜絲重創嘉義縣，環境保護局估計由於風災傾倒廢木材約1萬多公噸，3家環保公司無償投入專業設備，協助處理巨量樹倒問題，嘉義縣長翁章梁（左3）8日前往關心清運情形。圖／中央社（嘉義縣政府提供）

颱風丹娜絲造成嘉義縣傾倒樹木廢木材約1萬多公噸，3家環保公司願無償投入專業設備處理巨量樹倒問題，成為公私協力救災行動中最溫暖力量，嘉義縣長翁章梁今天致上感謝狀。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，環境保護局估計由於風災傾倒廢木材約1萬多公噸，嚴重影響景觀，威脅交通安全，為盡速恢復環境，各鄉鎮市清運單位緊急將廢木材暫置貯存，但現有暫置場地及掩埋場空間已瀕臨飽和，造成沉重清運壓力。

嘉縣府說，在地盈松環保股份有限公司、嘉佑環保科技有限公司與苗栗縣鼎泰環保有限公司主動向縣府表達願無償投入專業設備，共同處理棘手巨量風災樹倒問題。

環保局表示，盈松等無私援助，解決廢木材去化燃眉之急，破碎後木材可作為再生能源、空地抑制揚塵鋪料、公園步道墊料或其他再利用原料，符合資源再生、循環經濟永續目標。

翁章梁說，以前將廢木集中破碎後售予民間業者再利用，單價過低且須負擔運費，不符成本，與3家公司密切合作，為公私協力、共度難關樹立良好典範，已從6日開始清理堆置廢木材，期盼早日還鄉親安全、舒適生活環境。

