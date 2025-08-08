豪雨襲擊山城受創嚴重 高市府加發「這3區」每人500元慰助金

高雄山區受連日豪雨襲擊，尤以桃源、那瑪夏、茂林3區受創最為嚴重，民宅倒塌、農地流失、聯外道路中斷，重建路漫長。高市府今宣布，3區居民除了補助農損、屋損、淹水，每人加發500元生活慰助金。

山區災情慘重，市長陳其邁多次親赴原民部落勘災慰問，同時責成各局處啟動災損盤點與協助機制，並整合中央與地方資源，全力推動復原，另也研擬災區商業振興復甦方案，協助盡早回復正常生活。

高市府說明，民眾住屋因此次豪雨災情毀損達不堪居住程度者，市府將提供安遷救助，中央並加碼補助每人3萬元，每戶最高補助5人；房屋土石流入或淹水符合法定標準者，每戶補助1萬5000元，中央並針對低收及中低收入戶每戶再補助1萬元，上述補助以三擇一方式領取。

房屋受損與淹水補助範圍，僅限申請人實際居住臥室、客廳、飯廳及相連廚房、廁所、浴室等生活空間，且申請安遷救助及住屋毀損補助者，需符合在災害發生前已設籍受災地址，並有實際居住事實者。

農損部分，桃源、茂林、那瑪夏、六龜、甲仙等區不僅農田流失埋沒，更有多處道路封閉與路基流失災情嚴重，相關救助項目如農產業全品項，稻米除外，及森林副產物竹筍，已納入農業天然災害現金救助及低利貸款，農民可於8月1日至14日向所在地公所提出申報，非上述5區救助情形將另依農業部公告辦理。

桃源、那瑪夏及茂林三區提供受損灌溉引水管路資材提供補助，補助原則為材料費3分之1、每戶最高補助2000元，對象須為農業灌溉引水管路因本次災害受損，請檢具受損相關證明照片及土地權狀或使用同意文件向公所填寫申請書申請。

此外，因應部分不適用「農業天然災害救助辦法」農友，另加碼救助紓困，針對稻米除外的農產業全品項，及林業森林副產物竹筍，種植面積達1公頃以上者救助1萬元，種植土地面積未達1公頃者，則以1萬元為基數再乘以面積比例發放。