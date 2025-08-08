快訊

陳其邁宣布：三原鄉每人發500元慰助金 死亡或失蹤80萬元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市府宣布，三原鄉居民凡是在7月27日之前設籍者，每人可領500元慰助金。圖／高市府提供
高市府宣布，三原鄉居民凡是在7月27日之前設籍者，每人可領500元慰助金。圖／高市府提供

0728豪雨重創高雄山區，民宅、農地及聯外道路受損，市府今宣布，7月27日前設籍桃源那瑪夏及茂林三區居民每人可領500元生活慰助金，中央加地方補助，死亡及失蹤者每人80萬元，重傷者25萬元。

高市府整合中央與地方資源推動災區復原，市府指出，住屋毀損不堪居住者，市府提供安遷救助，中央加碼補助每人3萬元，每戶最高補助5人。房屋土石流入或淹水符合法定標準者，每戶補助1.5萬元，中央另針對低收及中低收入戶再補助1萬元，上述補助方案三擇一。

農損部分，桃源、茂林、那瑪夏、六龜、甲仙等區納入農業天然災害現金救助及低利貸款，8月1日至14日可公所提出申報，非上述五區依農業部公告辦理。

市府說，考量桃源、那瑪夏及茂林居民多數以務農為生，農業經濟作物損失慘重，設籍民眾每人可領500元慰助金，另啟動「0728豪雨原民區農業灌溉引水管路專案補助計畫」，提供受損之灌溉引水管路資材補助。補助原則為材料費3分之1，每戶最高補助2千元，須檢具相關照片及土地權狀或使用同意文件向公所申請。

另針對部分不適用農業天然災害救助辦法的族人農友提供加碼救助紓困，針對稻米除外的農產業全品項及林業森林副產物竹筍，種植面積1公頃以上者救助1萬元，未達1公頃者以1萬元為基數再乘以面積比例發放。

高市府整合中央與地方資源，公布0728豪雨救助標準。圖／高市府提供
高市府整合中央與地方資源，公布0728豪雨救助標準。圖／高市府提供
高市府公布0728豪雨救助標準，須向各地公所社會課或社會局救助科申請。圖／高市府提供
高市府公布0728豪雨救助標準，須向各地公所社會課或社會局救助科申請。圖／高市府提供
高市府宣布農業救助標準與金額。圖／高市府提供
高市府宣布農業救助標準與金額。圖／高市府提供

桃源 豪雨 那瑪夏 高雄市

