高雄綠營關懷災區 「逆風」議員黃明太這次沒罵人改捐錢

高雄山區此次豪雨受創嚴重，桃源更發生一家五口墜谷意外，繼國民黨高市議會黨團發起議員一日捐之後，民進黨高市黨部今天致送5萬元慰問金給議員高忠德轉交罹難者家屬，民進黨團也集結24萬元協助災後復原，其中常對綠營發表諫言的議員黃明太豪捐10萬元。

高雄市議員高忠德的外孫姪女一家人墜谷遇難，黨部主委黃文益今天代表高市黨部將5萬元慰問金交給高忠德，由高轉交家屬。

黃文益說，高忠德不只是同事，更是夥伴、是家人，黨部透過微薄慰問金表達關懷，希望能為家屬在艱困時刻帶來一點支持與力量。

今天是父親節，民進黨團總召江瑞鴻將由黨籍議員共同捐助的24萬餘元「緊急救援金」交給高忠德、范織欽及陳幸富3名原鄉議員，協助因連續豪雨受創的山區部落。

黨團總召江瑞鴻說明，黨團議員紛紛響應捐款，黃明太豪氣捐出10萬元，成為「緊急救援金」最大捐款者，加上其他議員，共同集結24萬餘元協助山區居民。

此外，茂林議員范織欽考量那瑪夏與桃源災情相對嚴重，各轉交5千元給高忠德、陳幸富帶回山上。