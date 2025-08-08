快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

疑擦撞號誌燈翻覆…大貨車北宜公路失控墜谷 駕駛昏迷送醫

父親節忙搶修屋頂 慈濟志工：盼讓大家早點過正常日子

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
慈濟基金會號召工班及志工協助嘉義、台南災後房屋修繕，許多工人們今天都在趕工，無法與家人同聚慶祝父親節，慈濟志工準備蛋糕感謝連日辛勞。圖／慈濟提供
慈濟基金會號召工班及志工協助嘉義、台南災後房屋修繕，許多工人們今天都在趕工，無法與家人同聚慶祝父親節，慈濟志工準備蛋糕感謝連日辛勞。圖／慈濟提供

丹娜絲颱風造成嘉義縣上千戶屋頂遭掀飛及毀損，慈濟基金會在嘉義、台南號召工班協助災後修繕房屋，工人在第一線搶修，錯過父親節與家人團聚時光，「過不過父親節無所謂，只希望讓大家趕快過上日常的日子」，慈濟志工今準備蛋糕，為堅守崗位的父親們慶祝。

「連日搶修忙碌，早已忘記今天是父親節，沒想到有蛋糕可以吃，心裡覺得暖暖的。」工班人員張明豐說，災後協助鋪設帆布、修繕民宅，跟著老闆楊智欽投入災後家園重建，其中修繕印象最深的是為一戶老舊土角厝民宅修繕，因為毀損嚴重，共花了一周修繕完工。

張明豐指出，看到受災戶真的很不捨，老舊破損的房子根本沒辦法住人，有人只能在泥土搭帳篷、蓋睡袋，甚至因為住破屋還被嘲笑，他之前也住過破舊的房子，他非常能理解這種心情，「過不過父親節無所謂，只希望讓大家趕快過上日常的日子」。

這次風災讓許多房屋的屋頂掀飛，慈濟委託包商協助修復，慈濟志工楊智欽自營的鋼構工程公司主動列隊，兒子也一起投入。楊智欽說，「有家可以住」是受災戶最基本的需求，對於經濟不好的人而言，這是他們的畢生積蓄，感謝能完成對社會很有意義的事情。

楊智欽的兒子說，父母平時很熱心，也會投入服務社區工作，受到父母影響一起加入，跟著走訪一家一家受災戶，讓他深有感觸，更懂得知足，今天是父親節，志工準備蛋糕慶祝，內心很感動，眼眶有泛淚，他也對父親說，「爸爸辛苦了，父親節快樂，感恩有你！」

慈濟基金會號召工班及志工協助嘉義、台南災後房屋修繕，許多工人們今天都在趕工，無法與家人同聚慶祝父親節，慈濟志工準備蛋糕感謝連日辛勞。圖／慈濟提供
慈濟基金會號召工班及志工協助嘉義、台南災後房屋修繕，許多工人們今天都在趕工，無法與家人同聚慶祝父親節，慈濟志工準備蛋糕感謝連日辛勞。圖／慈濟提供
慈濟基金會號召工班及志工協助嘉義、台南災後房屋修繕，許多工人們今天都在趕工，無法與家人同聚慶祝父親節，慈濟志工準備蛋糕感謝連日辛勞。圖／慈濟提供
慈濟基金會號召工班及志工協助嘉義、台南災後房屋修繕，許多工人們今天都在趕工，無法與家人同聚慶祝父親節，慈濟志工準備蛋糕感謝連日辛勞。圖／慈濟提供

災後 慈濟 父親節 受災戶 丹娜絲颱風

延伸閱讀

沈玉琳血癌住院搶命！江振誠父親節健檢　親嘗自己設計健檢餐

台中海洋館父親節開賣試營運優惠票券 首日7千人同時上線當機

導演潘客印奪下紐約亞洲電影節大獎　父親節衣錦還鄉重返彰化

久未同框傳婚變！范姜彥豐父親節曝新動態 「未見粿粿身影」

相關新聞

核撥率僅20％…台南屋損補助申請爆量3.2萬戶 基層公務員壓力大

丹娜絲風災重創台南，屋損慰助金申請爆量，截至昨天最新統計受理3萬1869件，核撥僅6533件，金額約1億4900萬元，申...

台南災區店家、攤商生財器具災損 每戶可申請1萬元補助

近期風災造成不少商家設備損壞，為協助受災店家儘速復原，經發局說明，只要是位於行政院公告災區，而且具有稅籍登記的受災商業店...

豪雨古蹟也受災！237年歷史台灣府南門城垣段城牆塌陷

受到持續豪雨，台南國定古蹟也傳出災情，「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣疑因受雨水滲蝕，結構受損發生傾斜塌陷，城牆因而...

高雄綠營關懷災區 「逆風」議員黃明太這次沒罵人改捐錢

高雄山區此次豪雨受創嚴重，桃源更發生一家五口墜谷意外，繼國民黨高市議會黨團發起議員一日捐之後，民進黨高市黨部今天致送5萬...

父親節忙搶修屋頂 慈濟志工：盼讓大家早點過正常日子

丹娜絲颱風造成嘉義縣上千戶屋頂遭掀飛及毀損，慈濟基金會在嘉義、台南號召工班協助災後修繕房屋，工人在第一線搶修，錯過父親節...

修繕嘉南受災戶未來投標能加分 營造商：就算半夜也要搶著做

丹娜絲颱風重創南台灣，行政院前進指揮所8月5日交辦轄下各機關認養嘉南地區受災戶修繕，五河分署與中油公司分配到台南市柳營區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。