父親節忙搶修屋頂 慈濟志工：盼讓大家早點過正常日子

丹娜絲颱風造成嘉義縣上千戶屋頂遭掀飛及毀損，慈濟基金會在嘉義、台南號召工班協助災後修繕房屋，工人在第一線搶修，錯過父親節與家人團聚時光，「過不過父親節無所謂，只希望讓大家趕快過上日常的日子」，慈濟志工今準備蛋糕，為堅守崗位的父親們慶祝。

「連日搶修忙碌，早已忘記今天是父親節，沒想到有蛋糕可以吃，心裡覺得暖暖的。」工班人員張明豐說，災後協助鋪設帆布、修繕民宅，跟著老闆楊智欽投入災後家園重建，其中修繕印象最深的是為一戶老舊土角厝民宅修繕，因為毀損嚴重，共花了一周修繕完工。

張明豐指出，看到受災戶真的很不捨，老舊破損的房子根本沒辦法住人，有人只能在泥土搭帳篷、蓋睡袋，甚至因為住破屋還被嘲笑，他之前也住過破舊的房子，他非常能理解這種心情，「過不過父親節無所謂，只希望讓大家趕快過上日常的日子」。

這次風災讓許多房屋的屋頂掀飛，慈濟委託包商協助修復，慈濟志工楊智欽自營的鋼構工程公司主動列隊，兒子也一起投入。楊智欽說，「有家可以住」是受災戶最基本的需求，對於經濟不好的人而言，這是他們的畢生積蓄，感謝能完成對社會很有意義的事情。

楊智欽的兒子說，父母平時很熱心，也會投入服務社區工作，受到父母影響一起加入，跟著走訪一家一家受災戶，讓他深有感觸，更懂得知足，今天是父親節，志工準備蛋糕慶祝，內心很感動，眼眶有泛淚，他也對父親說，「爸爸辛苦了，父親節快樂，感恩有你！」