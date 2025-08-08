快訊

修繕嘉南受災戶未來投標能加分 營造商：就算半夜也要搶著做

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
水利署第五河川分署總工程司張庭華今天參加廠商說明會，將媒合廠商無償為弱勢戶修繕屋頂。記者黃于凡／攝影
水利署第五河川分署總工程司張庭華今天參加廠商說明會，將媒合廠商無償為弱勢戶修繕屋頂。記者黃于凡／攝影

丹娜絲颱風重創南台灣，行政院前進指揮所8月5日交辦轄下各機關認養嘉南地區受災戶修繕，五河分署與中油公司分配到台南市柳營區、嘉義縣朴子市，鼓勵營建廠商投入災後修復，祭出「最有利標評選最高加計總分5分」，今在朴子市公所召開說明會，目前收件276件將陸續增加。

五河分署祭出上工獎勵金，鼓勵工班，受損面積逾20平方公尺、未達100平方公尺補助1.5萬元，超過100平方公尺補助3萬元；拆除廢棄物由縣市政府負責清運；參與災後修繕廠商將在最有利標評選最高加計總分5分，公共工程的移工可協助受災戶修復工作。

有營造廠商說，政府標案得標廠商前幾名分數差異不大，頂多差個1、2分而已，能夠加到總分5分，絕對會影響投標結果，「就算三更半夜也要去做啊！」相信此政策一出，大家勢必都得跟進，如果沒跟著修繕受災戶，未來面對其他競爭對手，投標時恐落入困境。

五河分署總工程司張庭華說，很多廠商有意願協助朴子災後工程，基於社會企業責任協助大家，五河分署提供媒合平台，由村里長提報經由公所核准，受災面積超過20平方公尺，將每家每戶丈量報價，訂製材料後到場施作，也會無償提供弱勢戶災後修復。

五河分署借用朴子市公所3樓會議室設立前進指揮所，台82線以北由中油公司負責，目前約有102件，台82線以南由五河分署負責，目前約有156件，動員資源協助災後重建工作，低收入戶由營造廠商免費施作，6坪以上廠商將和民眾簽協議書，公證後進行修復。

市民反應，大範圍紅磚瓦厝毀損，不知是修補破洞，或是全部拆除重做。五河分署表示，媒合廠商施作以屋頂烤漆板為主，紅磚瓦厝需由縣府找專業技工修復，另因協助方案主要為應急，這次也未媒合組合屋，若房屋嚴重毀損建議提報專案由縣府處理。

水利署第五河川分署今在朴子市公所召開廠商說明會，媒合國內營造廠為受災戶修屋頂。記者黃于凡／攝影
水利署第五河川分署今在朴子市公所召開廠商說明會，媒合國內營造廠為受災戶修屋頂。記者黃于凡／攝影
水利署第五河川分署祭出最有利標評選最高加計總分5分，鼓勵營建廠商無償為弱勢戶修繕屋頂。記者黃于凡／攝影
水利署第五河川分署祭出最有利標評選最高加計總分5分，鼓勵營建廠商無償為弱勢戶修繕屋頂。記者黃于凡／攝影

災後 台灣 受災戶 丹娜絲颱風

修繕嘉南受災戶未來投標能加分 營造商：就算半夜也要搶著做

丹娜絲颱風重創南台灣，行政院前進指揮所8月5日交辦轄下各機關認養嘉南地區受災戶修繕，五河分署與中油公司分配到台南市柳營區...

