美國大洛杉磯台灣會館跨海援助 捐10萬美元助台南賑災

丹娜絲颱風重創南部，台南多處地區出現嚴重災情，美國大洛杉磯台灣會館為響應賑災行動，捐贈10萬美元予台南市政府，市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀。黃偉哲表示，非常感謝美西台灣會館在一天內籌集10萬美元，捐贈給台南，作為災民撫慰與慰助之用。

今日捐贈儀式，美國大洛杉磯台灣會館由副董事長劉玲華代表出席、民進黨美西黨部評議委員李柏翰及其父親李威雄、市議員蔡筱薇及立委林俊憲服務處代表也到場見證這份跨海的溫暖善意。

黃偉哲表示，台南市急難救助基金源自2016年震災結餘款項，市府將善用這筆捐款，協助受災民眾重建生活，慰助災損，重拾家園。這次風災與接續豪雨導致房屋、車輛等財物損失慘重，來自海外的支持特別珍貴。

劉玲華表示，看到台南受災深感不捨，會館秉持服務精神，盼捐款能為災民帶來實質幫助，陪伴鄉親走過困難。她強調：「重建之路不容易，但只要彼此守望相助，力量就能持續匯聚。」

社會局指出，會館長年在美推動公益及文化交流，是台美社群的重要精神堡壘。此次慷慨解囊，不僅傳遞溫暖，也為復原注入希望與力量。

市府強調，善款將依「專款專用」原則，全數用於災後生活重建，並定期公開使用明細，確保透明與效率，歡迎各界踴躍響應。

捐款連結：https://donate.tainan.gov.tw/web/donation/donation_project_in.jsp?np_id=NP1751973941614（註明：「0706丹娜絲颱風災害捐款」）