核撥率僅20％…台南屋損補助申請爆量3.2萬戶 基層公務員壓力大

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市災區屋損修繕目前媒合完成案件1078件，102件已完成簽約，已在施工中21件，完工7件。圖／台南市工務局提供
丹娜絲風災重創台南，屋損慰助金申請爆量，截至昨天最新統計受理3萬1869件，核撥僅6533件，金額約1億4900萬元，申請機制啟動3周下來，整體核撥率僅約20％，雖然政策是「從速從寬」，但也擔心假報或虛報，造成第一線審核的公務人員壓力，市府表示，會抽驗並提供法律後盾。

丹娜絲屋損補助標準，分成有屋頂及外牆損壞面積合計達20平方公尺以上、未達100平方公尺者5萬元。 屋頂及外牆損壞面積合計達100平方公尺以上者10萬元，台南市府加碼未達20平方公尺以下發1萬元，統計至昨天20平方公尺以下1萬3393件；20平方公尺以上、未達100平方公尺者1萬2315件；100平方公尺6019，待釐清有142件。

從7月17日啟動屋損受理至今已3周案件仍不斷增加，有基層公所反映，依往年經驗，災後申請數量應逐漸趨緩，但此次卻呈現反向增加趨勢，擔心有非此次災損案件，或是虛報坪數以少報多，尤其是受災戶只要附照片，擔心「以後還要上地檢署說明」，因接連風災雨災，第一線的區長與承辦人員，已承受相當大的壓力。

市府秘書長尤天厚今天主持災後復原進度報告，指部分申請案件介於補助門檻（20至100平方公尺）之間，照片無法明確判斷受損嚴重度，因要安排現場勘查，需要些時間，亦加重區公所審核壓力，市府已成立小組針對公所各種反映問題，進行滾動式檢討，也會針對5萬及10萬申請案抽驗，在「從速從寬」協助災戶原則下，亦作為區公所法律支援後盾，避免基層審查人員承擔過多責任壓力。

市府工務局也指出，在南市府與中央機關合作之下，已洽定156家廠商協助災區屋損修復工作，目前媒合完成案件1078件，102件完成簽約，已在施工中21件，完工7件。件數未如預期多，是有不少住戶已經自行修繕完畢、自行找好廠商、因房屋沒有居住事實不急著修繕、情況不嚴重無須修復等因素。

工務局提醒，透過政府媒合廠商進行房屋修繕的民眾，在8月17日前完成簽約可申請2萬元補助；如果民眾評估房屋老舊無人居住，也可自行雇工，在9月30日前完成房屋拆除，也可申請2萬元補助，目前申請表格已將修繕和拆除兩種情況整合，民眾申請只需填寫申請書並檢附相關資料。

台南 災後 房屋 災損 住戶 受災戶

相關新聞

核撥率僅20％…台南屋損補助申請爆量3.2萬戶 基層公務員壓力大

丹娜絲風災重創台南，屋損慰助金申請爆量，截至昨天最新統計受理3萬1869件，核撥僅6533件，金額約1億4900萬元，申...

台南災區店家、攤商生財器具災損 每戶可申請1萬元補助

近期風災造成不少商家設備損壞，為協助受災店家儘速復原，經發局說明，只要是位於行政院公告災區，而且具有稅籍登記的受災商業店...

豪雨古蹟也受災！237年歷史台灣府南門城垣段城牆塌陷

受到持續豪雨，台南國定古蹟也傳出災情，「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣疑因受雨水滲蝕，結構受損發生傾斜塌陷，城牆因而...

美國大洛杉磯台灣會館跨海援助 捐10萬美元助台南賑災

丹娜絲颱風重創南部，台南多處地區出現嚴重災情，美國大洛杉磯台灣會館為響應賑災行動，捐贈10萬美元予台南市政府，市長黃偉哲...

中央承諾災後重建條例包含台東 黃建賓爭取9大面向補助

行政院昨公布「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，條文草案說明卻未包含災情嚴重的台東縣，國民黨台東縣立委黃...

丹娜絲災後復原條例交協商 國民黨團：盼政院把心思投入重建

國民黨立院黨團今日表示，今日立法院會國民黨團、各黨團、行政院及委員提案的「丹娜絲颱風、726、728豪雨災後復原重建特別...

