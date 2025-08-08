快訊

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

台積電內鬼案震驚全球 前工程師憂「外洩機密」恐涉及輝達、AMD

颱風重創台南 美國大洛杉磯台灣會館捐款10萬美元賑災

中央社／ 台南8日電

颱風丹娜絲重創台南美國洛杉磯台灣會館今天捐款10萬美元賑災，台南市長黃偉哲代表受贈及頒發感謝狀，他表示，這筆捐款將作為災民撫慰及慰助之用。

黃偉哲指出，台南市社會福利急難救助基金源於0206大地震，全國各地募得新台幣41億元賑災後，剩餘基金轉為急難救助基金使用。丹娜絲風災及0728、0802豪大雨水災，造成台南重大損失，市府將運用這筆基金慰助災民及協助重建家園。

美國大洛杉磯台灣會館副董事長劉玲華說，會館積極投入公益服務，發揮社區志工精神，致力打造台美人最溫暖的家。此次捐款希望帶來實質幫助，攜手度過艱困時刻，早日重拾家園。

市府指出，大洛杉磯台灣會館長年在美國推動公益、文藝及教育活動，致力發揚台灣文化，是台美人重要精神支柱，市府感謝台灣會館凝聚台美人力量，跨海伸出援手，為災後復原注入溫暖和希望。

市府表示，這筆捐款將依「專款專用」原則，用於災民生活重建與安定，並定期公布使用明細，確保公開透明及每一分資源迅速有效送達災區；市府未來也將持續評估災區需求，結合民間力量，讓資源即時到位，也希望各界發揮愛心，伸出援手。

捐款 美國 災民 災後 公益 台南 洛杉磯

延伸閱讀

台南市中醫師公會捐160萬賑災 規劃義診助災區復原

郭智輝陪卓揆台南勘災 強調經濟部全力配合救災

安南區豪雨淹水 黃偉哲：再爭取5.5億改善六塊寮排水

安南區也淹 黃偉哲涉水勘災 排水高過路面已加派抽水機

相關新聞

核撥率僅20％…台南屋損補助申請爆量3.2萬戶 基層公務員壓力大

丹娜絲風災重創台南，屋損慰助金申請爆量，截至昨天最新統計受理3萬1869件，核撥僅6533件，金額約1億4900萬元，申...

台南災區店家、攤商生財器具災損 每戶可申請1萬元補助

近期風災造成不少商家設備損壞，為協助受災店家儘速復原，經發局說明，只要是位於行政院公告災區，而且具有稅籍登記的受災商業店...

豪雨古蹟也受災！237年歷史台灣府南門城垣段城牆塌陷

受到持續豪雨，台南國定古蹟也傳出災情，「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣疑因受雨水滲蝕，結構受損發生傾斜塌陷，城牆因而...

美國大洛杉磯台灣會館跨海援助 捐10萬美元助台南賑災

丹娜絲颱風重創南部，台南多處地區出現嚴重災情，美國大洛杉磯台灣會館為響應賑災行動，捐贈10萬美元予台南市政府，市長黃偉哲...

中央承諾災後重建條例包含台東 黃建賓爭取9大面向補助

行政院昨公布「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，條文草案說明卻未包含災情嚴重的台東縣，國民黨台東縣立委黃...

丹娜絲災後復原條例交協商 國民黨團：盼政院把心思投入重建

國民黨立院黨團今日表示，今日立法院會國民黨團、各黨團、行政院及委員提案的「丹娜絲颱風、726、728豪雨災後復原重建特別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。