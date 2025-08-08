颱風重創台南 美國大洛杉磯台灣會館捐款10萬美元賑災

颱風丹娜絲重創台南，美國大洛杉磯台灣會館今天捐款10萬美元賑災，台南市長黃偉哲代表受贈及頒發感謝狀，他表示，這筆捐款將作為災民撫慰及慰助之用。

黃偉哲指出，台南市社會福利急難救助基金源於0206大地震，全國各地募得新台幣41億元賑災後，剩餘基金轉為急難救助基金使用。丹娜絲風災及0728、0802豪大雨水災，造成台南重大損失，市府將運用這筆基金慰助災民及協助重建家園。

美國大洛杉磯台灣會館副董事長劉玲華說，會館積極投入公益服務，發揮社區志工精神，致力打造台美人最溫暖的家。此次捐款希望帶來實質幫助，攜手度過艱困時刻，早日重拾家園。

市府指出，大洛杉磯台灣會館長年在美國推動公益、文藝及教育活動，致力發揚台灣文化，是台美人重要精神支柱，市府感謝台灣會館凝聚台美人力量，跨海伸出援手，為災後復原注入溫暖和希望。

市府表示，這筆捐款將依「專款專用」原則，用於災民生活重建與安定，並定期公布使用明細，確保公開透明及每一分資源迅速有效送達災區；市府未來也將持續評估災區需求，結合民間力量，讓資源即時到位，也希望各界發揮愛心，伸出援手。