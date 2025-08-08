台南災區店家、攤商生財器具災損 每戶可申請1萬元補助

近期風災造成不少商家設備損壞，為協助受災店家儘速復原，經發局說明，只要是位於行政院公告災區，而且具有稅籍登記的受災商業店家、地方政府列管傳統市場及夜市攤商，只要有鐵捲門、招牌、展示架等生財器具毀損的狀況，可申請每家１萬元的補助。

經發局副局長蕭富仁今在災後復原工作報告提出說明，申請者須填寫申請書，並檢附損壞器具的照片或證明文件、受款帳戶影本，以及其他受理機關指定的資料。目前經發局已設立專線，提供民眾諮詢。經發局呼籲，符合資格的店家儘早提出申請，善用政府補助資源，加速重建營業環境。

一般店家可向經發局商業科諮詢，溪北電話06-6322231分機6931，溪南電話06-2991111分機1447，如果是市場或夜市店家，則可向市場處洽詢，電話06-2796269，分機229(溪北)、分機213(溪南)、分機241(夜市)。