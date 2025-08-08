快訊

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

港媒驚爆小S要復出主持金鐘獎 主辦和經紀人都說話了

台南災區店家、攤商生財器具災損 每戶可申請1萬元補助

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市經發局今天公告受災店家及攤商救助辦法。圖／台南市政府提供
台南市經發局今天公告受災店家及攤商救助辦法。圖／台南市政府提供

近期風災造成不少商家設備損壞，為協助受災店家儘速復原，經發局說明，只要是位於行政院公告災區，而且具有稅籍登記的受災商業店家、地方政府列管傳統市場夜市攤商，只要有鐵捲門、招牌、展示架等生財器具毀損的狀況，可申請每家１萬元的補助。

經發局副局長蕭富仁今在災後復原工作報告提出說明，申請者須填寫申請書，並檢附損壞器具的照片或證明文件、受款帳戶影本，以及其他受理機關指定的資料。目前經發局已設立專線，提供民眾諮詢。經發局呼籲，符合資格的店家儘早提出申請，善用政府補助資源，加速重建營業環境。

一般店家可向經發局商業科諮詢，溪北電話06-6322231分機6931，溪南電話06-2991111分機1447，如果是市場或夜市店家，則可向市場處洽詢，電話06-2796269，分機229(溪北)、分機213(溪南)、分機241(夜市)。

夜市 災後 傳統市場

延伸閱讀

嘉縣6鄉因雨停班多日 風災臨工登記延長至8/15

中央承諾災後重建條例包含台東 黃建賓爭取9大面向補助

災後重建特別條例獨漏台東？藍綠立委：中央會負起責任

丹娜絲風災重創嘉南通訊避免數位孤島 NCC啟動災害漫遊

相關新聞

台南災區店家、攤商生財器具災損 每戶可申請1萬元補助

近期風災造成不少商家設備損壞，為協助受災店家儘速復原，經發局說明，只要是位於行政院公告災區，而且具有稅籍登記的受災商業店...

影／豪雨古蹟也受災！237年歷史台灣府南門城垣段城牆塌陷

受到持續豪雨，台南國定古蹟也傳出災情，「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣疑因受雨水滲蝕，結構受損發生傾斜塌陷，城牆因而...

中央承諾災後重建條例包含台東 黃建賓爭取9大面向補助

行政院昨公布「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，條文草案說明卻未包含災情嚴重的台東縣，國民黨台東縣立委黃...

丹娜絲災後復原條例交協商 國民黨團：盼政院把心思投入重建

國民黨立院黨團今日表示，今日立法院會國民黨團、各黨團、行政院及委員提案的「丹娜絲颱風、726、728豪雨災後復原重建特別...

災後重建特別條例獨漏台東？藍綠立委：中央會負起責任

對於災後重建特別條例是否「獨漏台東」的疑慮，民進黨立委陳瑩、莊瑞雄今天雙雙透過聲明澄清，強調該條例絕對涵蓋台東地區。國民...

「丹娜絲重建條例」獨漏台東？ 行政院：例示說明未排除其他縣市

行政院會昨天通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」，計畫匡列560億元特別預算，協助受災縣市善後重建。不過台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。