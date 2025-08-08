影／豪雨古蹟也受災！237年歷史台灣府南門城垣段城牆塌陷

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣，因連日豪雨導致馬路土方流失，城牆傾斜塌陷。記者吳淑玲／攝影
國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣，因連日豪雨導致馬路土方流失，城牆傾斜塌陷。記者吳淑玲／攝影

受到持續豪雨，台南國定古蹟也傳出災情，「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣疑因受雨水滲蝕，結構受損發生傾斜塌陷，城牆因而出現裂縫且有持續傾斜現象，目前塌陷長度約150公尺，初判塌陷主因是豪雨沖刷，造成地基下方土石流失，緊急雇工以5個鐵架包覆城牆，避免地基再淘空，預計最快下周進場修。

台南女中總務主任林彥廷表示，靠近樹林街城牆也是學校園牆一部分，旁邊有1棟行政大樓，6日下午校方人員走出來看到圍牆傾斜，立刻通報文資處，文化部文資局跟文資處很快就派員來查，加上文資委員、學者、建築師也提供搶修意見，坍塌的部分約有150公尺。

台南市文化資產管理處表示，專家已建議分階段進行搶修，首要任務是先穩定結構，避免災損擴大。後續將請管理單位台南女中儘速啟動緊急採購程序，市府將配合文化部文化資產局提供必要的技術支援與補助申請協助。同時，管理單位已於第一時間完成封鎖線設置及警示標誌，提醒民眾經過時注意安全；市府也將持續關注修復進度，確保古蹟保存無虞。

文資委員賴福林表示，城牆的結構是內外牆中間填土，因雨水滲入產生中腹土的滑移，導致外城牆滑動。換言之就有點像是軟腳的現象，目前還是雨季，當務之急是趕快穩住基礎，避免城牆繼續傾倒危及公共危險；日後圍牆的整修就是要依據國定古蹟的規定，修回原貌。

今年是國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」啟建300周年。自西元1725年台灣府城城牆獲准興築以來，最盛時期的14座城門，至今僅存大東門、大南門，以及東門段、小東門段、南門段等城垣殘蹟，並保留外城兌悅門、巽方砲臺等遺構，完整呈現清領時期台灣城池的格局。2023年，相關遺構合併指定為國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」。

南門段城垣殘蹟，建於西元1788年，以三合土興築，正面朝向街道，後方緊鄰台南女中，部分牆段並為該校圍牆之一。1985年列為三級古蹟後，此次豪雨不只台南遍傳災情，古蹟城垣也受災。

國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣，因連日豪雨導致馬路土方流失，城牆傾斜塌陷。記者吳淑玲／攝影
國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣，因連日豪雨導致馬路土方流失，城牆傾斜塌陷。記者吳淑玲／攝影
國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣，因連日豪雨導致馬路土方流失，城牆傾斜塌陷。記者吳淑玲／攝影
國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣，因連日豪雨導致馬路土方流失，城牆傾斜塌陷。記者吳淑玲／攝影
國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣，因連日豪雨導致馬路土方流失，城牆傾斜塌陷已年現裂痕。記者吳淑玲／攝影
國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣，因連日豪雨導致馬路土方流失，城牆傾斜塌陷已年現裂痕。記者吳淑玲／攝影
國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣，因連日豪雨導致馬路土方流失，城牆傾斜塌陷。記者吳淑玲／攝影
國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣，因連日豪雨導致馬路土方流失，城牆傾斜塌陷。記者吳淑玲／攝影

