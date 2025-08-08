快訊

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

港媒驚爆小S要復出主持金鐘獎 主辦和經紀人都說話了

國民黨團版災後重建預算600億元 力拚下周完成修法

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

丹娜絲颱風7月初造成南台灣重創，國民黨立院黨團率先於7月29日提案於院會逕付二讀要求政院提出災後重建條例，8日再提議重建條例逕付二讀，力拚下周完成修法。本條例所需經費上限為新台幣600億元，施行期間自公布日施行至2027年12月31日止。

立法院會國民黨團、各黨團、行政院及委員提案之「丹娜絲颱風、七二六、七二八豪雨災後復原重建特別條例」正式逕付二讀交付院長召集協商。國民黨團苦民所苦，急民所急，把人民的需求於在第一位，也希望行政院把資源及心思投入災後重建。

國民黨團表示，其早在7月29日就於院會逕付二讀「要求政府儘速提出『丹娜絲颱風災後重建特別條例』」的提案。並於第一時間7月31日由國民黨團總召傅崐萁親自召集朝野黨團協商，請行政院於本周提出丹娜絲颱風災後重建特別條例送立法院審議，擴大政府資源投入救災，該案並於8月1日在院會正式通過。

國民黨團提案說明，日前丹娜絲颱風席捲嘉南沿海地區，除瞬間強風造成建築物、電力及電信系統等毀損外，所夾帶之豪雨導致淹水、積水狀況，使多數地區電力、通訊中斷，對民眾生活產生重大影響，而於颱風期間及後續接續不斷之西南氣流帶來持續強降雨，以及728連續數日在台灣中南部、東部降豪雨，使道路、水利設施、農牧業等受損嚴重。

提案內容指出，因災情益發擴大，估計各級政府依災害防救法相關規定，辦理丹娜絲颱風及726、728豪雨災後復原重建所需經費，已不足支應。為加速推動受災地區之各項復原重建工作，籌措所需經費， 因此擬具「丹娜絲颱風及726、728豪雨災後復原重建特別條例」。

根據提案條文規定，本條例所需經費上限為新台幣600億元，得視情勢變化擬訂相關計畫，分期編列特別預算；所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應。本條例及其特別預算施行期間，自公布日施行至2027年12月31日止。本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

豪雨 颱風 國民黨

延伸閱讀

丹娜絲災後復原條例交協商 國民黨團：盼政院把心思投入重建

災後重建特別條例獨漏台東？藍綠立委：中央會負起責任

立法院表決通過組成修憲委員會

7000億軍購特別預算最快9月提出 各型飛彈、無人載具成重點

相關新聞

台南災區店家、攤商生財器具災損 每戶可申請1萬元補助

近期風災造成不少商家設備損壞，為協助受災店家儘速復原，經發局說明，只要是位於行政院公告災區，而且具有稅籍登記的受災商業店...

影／豪雨古蹟也受災！237年歷史台灣府南門城垣段城牆塌陷

受到持續豪雨，台南國定古蹟也傳出災情，「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣疑因受雨水滲蝕，結構受損發生傾斜塌陷，城牆因而...

中央承諾災後重建條例包含台東 黃建賓爭取9大面向補助

行政院昨公布「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，條文草案說明卻未包含災情嚴重的台東縣，國民黨台東縣立委黃...

丹娜絲災後復原條例交協商 國民黨團：盼政院把心思投入重建

國民黨立院黨團今日表示，今日立法院會國民黨團、各黨團、行政院及委員提案的「丹娜絲颱風、726、728豪雨災後復原重建特別...

災後重建特別條例獨漏台東？藍綠立委：中央會負起責任

對於災後重建特別條例是否「獨漏台東」的疑慮，民進黨立委陳瑩、莊瑞雄今天雙雙透過聲明澄清，強調該條例絕對涵蓋台東地區。國民...

「丹娜絲重建條例」獨漏台東？ 行政院：例示說明未排除其他縣市

行政院會昨天通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」，計畫匡列560億元特別預算，協助受災縣市善後重建。不過台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。