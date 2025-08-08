國民黨團版災後重建預算600億元 力拚下周完成修法

丹娜絲颱風7月初造成南台灣重創，國民黨立院黨團率先於7月29日提案於院會逕付二讀要求政院提出災後重建條例，8日再提議重建條例逕付二讀，力拚下周完成修法。本條例所需經費上限為新台幣600億元，施行期間自公布日施行至2027年12月31日止。

立法院會國民黨團、各黨團、行政院及委員提案之「丹娜絲颱風、七二六、七二八豪雨災後復原重建特別條例」正式逕付二讀交付院長召集協商。國民黨團苦民所苦，急民所急，把人民的需求於在第一位，也希望行政院把資源及心思投入災後重建。

國民黨團表示，其早在7月29日就於院會逕付二讀「要求政府儘速提出『丹娜絲颱風災後重建特別條例』」的提案。並於第一時間7月31日由國民黨團總召傅崐萁親自召集朝野黨團協商，請行政院於本周提出丹娜絲颱風災後重建特別條例送立法院審議，擴大政府資源投入救災，該案並於8月1日在院會正式通過。

國民黨團提案說明，日前丹娜絲颱風席捲嘉南沿海地區，除瞬間強風造成建築物、電力及電信系統等毀損外，所夾帶之豪雨導致淹水、積水狀況，使多數地區電力、通訊中斷，對民眾生活產生重大影響，而於颱風期間及後續接續不斷之西南氣流帶來持續強降雨，以及728連續數日在台灣中南部、東部降豪雨，使道路、水利設施、農牧業等受損嚴重。

提案內容指出，因災情益發擴大，估計各級政府依災害防救法相關規定，辦理丹娜絲颱風及726、728豪雨災後復原重建所需經費，已不足支應。為加速推動受災地區之各項復原重建工作，籌措所需經費， 因此擬具「丹娜絲颱風及726、728豪雨災後復原重建特別條例」。

根據提案條文規定，本條例所需經費上限為新台幣600億元，得視情勢變化擬訂相關計畫，分期編列特別預算；所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應。本條例及其特別預算施行期間，自公布日施行至2027年12月31日止。本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。