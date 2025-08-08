中央承諾災後重建條例包含台東 黃建賓爭取9大面向補助

行政院昨公布「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，條文草案說明卻未包含災情嚴重的台東縣，國民黨台東縣立委黃建賓昨日第一時間向行政院表達抗議，今日並邀集行政院工程會開會，要求務必納入台東。黃建賓表示，行政院今日終於公開說明不會將其他災區縣市排除在適用範圍之外，他會持續爭取9大面向補助，協助台東災後重建、提升防災韌性。

黃建賓指出，行政院發言人昨天在記者會中代表行政院長卓榮泰宣布，台東縣為災區補助範圍之一，各大媒體皆有報導呈現，但行政院的新聞稿及條文草案說明中，舉例了中南部各縣市，卻獨獨漏掉台東縣，對於台東鄉親極為不公平，因此昨天第一時間強烈要求行政院必須遵守承諾，將台東納入災後重建條例中，不該漠視台東人。

黃建賓表示，身為台東的民意代表，必須要站在台東的立場為鄉親著想，而不是只有幫中央的疏失找理由，今天上午他也立即與行政院工程會開會，要求行政院務必將災情慘重的台東縣納入560億元重建特別預算補助範圍，感謝媒體及各界共同關注，行政院今天終於公開表示，重建條例不會將其他災區縣市排除在適用範圍之外，而根據中央相關單位的說法，台東縣將會列入災區認定範圍當中，適用於重建條例補助範圍。

黃建賓強調，會持續爭取「農業設施」、「電力系統」、「電信系統及有線廣播電視系統」、「自來水、瓦斯及燃氣設施」、「家園及公共設施」、「水利設施」、「道路及交通」、「環境衛生復原」、「社會復原及產業促進」等九大面向補助，協助台東災後重建及提升防災韌性。他也再次感謝第一線人員搶災、重建的辛勞，肯定行政院願意聽進台東人的心聲，「這件事也讓台東鄉親更清楚知道，必須要有台東人的立委在立法院為大家發聲，台東人的聲音絕對不能被蓋住」。