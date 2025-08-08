嘉縣6鄉因雨停班多日 風災臨工登記延長至8/15

快訊

中央社／ 嘉義縣8日電

勞動部協助丹娜絲颱風災後家園重建，提供短期就業機會，開放災區失業民眾申請，原於今天到期，嘉義縣梅山等6鄉日前因雨連續停班多日，因此這項風災臨工登記延長至15日。

勞動部勞發署雲嘉南分署分署長劉邦棟透過新聞稿表示，丹娜絲風災重創中南部，勞動部因應災後重建啟動天災臨工措施，人員上工期間以每人每小時最低工資新台幣190元核給工作津貼，每月最高2萬8590元，期間原則為1個月。

劉邦棟指出，雲嘉南各縣市提出臨工需求為1897個臨時工作機會，截至昨天已補助近1500名臨工上工協助恢復家園。這項臨工申請原於今天截止，因嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉、中埔鄉連續多日停班停課，阿里山等6鄉申請期限延長至8月15日，有需求的災區待業者可至嘉義就業中心及鄉鎮就服台登記。

雲嘉南分署表示，有意申請者可攜帶身分證、災區身分證明（設籍、居住、工作於災區或受災證明等），若尚未取得相關證明，仍可先辦理登記，並於8月20日前補件完成即可。

劉邦棟表示，丹娜絲颱風災後清理與重建工作刻不容緩，申請方式將以「從優、從寬、從速」為原則，全力協助災區失業者就業，協助居民盡快恢復正常生活。

災後 停班停課 丹娜絲颱風

相關新聞

台南災區店家、攤商生財器具災損 每戶可申請1萬元補助

近期風災造成不少商家設備損壞，為協助受災店家儘速復原，經發局說明，只要是位於行政院公告災區，而且具有稅籍登記的受災商業店...

影／豪雨古蹟也受災！237年歷史台灣府南門城垣段城牆塌陷

受到持續豪雨，台南國定古蹟也傳出災情，「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣疑因受雨水滲蝕，結構受損發生傾斜塌陷，城牆因而...

中央承諾災後重建條例包含台東 黃建賓爭取9大面向補助

行政院昨公布「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，條文草案說明卻未包含災情嚴重的台東縣，國民黨台東縣立委黃...

丹娜絲災後復原條例交協商 國民黨團：盼政院把心思投入重建

國民黨立院黨團今日表示，今日立法院會國民黨團、各黨團、行政院及委員提案的「丹娜絲颱風、726、728豪雨災後復原重建特別...

災後重建特別條例獨漏台東？藍綠立委：中央會負起責任

對於災後重建特別條例是否「獨漏台東」的疑慮，民進黨立委陳瑩、莊瑞雄今天雙雙透過聲明澄清，強調該條例絕對涵蓋台東地區。國民...

「丹娜絲重建條例」獨漏台東？ 行政院：例示說明未排除其他縣市

行政院會昨天通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」，計畫匡列560億元特別預算，協助受災縣市善後重建。不過台...

