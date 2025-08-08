嘉縣6鄉因雨停班多日 風災臨工登記延長至8/15

勞動部協助丹娜絲颱風災後家園重建，提供短期就業機會，開放災區失業民眾申請，原於今天到期，嘉義縣梅山等6鄉日前因雨連續停班多日，因此這項風災臨工登記延長至15日。

勞動部勞發署雲嘉南分署分署長劉邦棟透過新聞稿表示，丹娜絲風災重創中南部，勞動部因應災後重建啟動天災臨工措施，人員上工期間以每人每小時最低工資新台幣190元核給工作津貼，每月最高2萬8590元，期間原則為1個月。

劉邦棟指出，雲嘉南各縣市提出臨工需求為1897個臨時工作機會，截至昨天已補助近1500名臨工上工協助恢復家園。這項臨工申請原於今天截止，因嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉、中埔鄉連續多日停班停課，阿里山等6鄉申請期限延長至8月15日，有需求的災區待業者可至嘉義就業中心及鄉鎮就服台登記。

雲嘉南分署表示，有意申請者可攜帶身分證、災區身分證明（設籍、居住、工作於災區或受災證明等），若尚未取得相關證明，仍可先辦理登記，並於8月20日前補件完成即可。

劉邦棟表示，丹娜絲颱風災後清理與重建工作刻不容緩，申請方式將以「從優、從寬、從速」為原則，全力協助災區失業者就業，協助居民盡快恢復正常生活。