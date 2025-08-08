丹娜絲災後復原條例交協商 國民黨團：盼政院把心思投入重建

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
丹娜絲颱風登陸嘉縣布袋登陸，重創嘉南沿海，電力中斷癱瘓電信纜線，造成沿海手機訊號全失，儼然成「數位孤島」，災後逾1個月，仍有基地台未修復。圖／嘉縣府提供
丹娜絲颱風登陸嘉縣布袋登陸，重創嘉南沿海，電力中斷癱瘓電信纜線，造成沿海手機訊號全失，儼然成「數位孤島」，災後逾1個月，仍有基地台未修復。圖／嘉縣府提供

國民黨立院黨團今日表示，今日立法院會國民黨團、各黨團、行政院及委員提案的「丹娜絲颱風、726、728豪雨災後復原重建特別條例」正式逕付二讀交付院長召集協商。國民黨團苦民所苦，急民所急，永遠把人民的需求於在第一位。希望行政院真的把資源及心思投入災後重建。

國民黨團表示，7月初丹娜絲颱風造成南台灣重創，民進黨政府救災慢半拍，在風災過後23天才成立前進指揮所，民怨四起。救災要資源沒資源、要預算沒預算。國民黨團率先於729提案於院會逕付二讀要求政院提出災後重建條例，今天再提議重建條例逕付二讀，力拚下周完成修法。

國民黨團強調，國民黨團心繫災民，早在7月29日就於院會逕付二讀「要求政府儘速提出『丹娜絲颱風災後重建特別條例』」的提案。立即在第一時間7月31日由國民黨團總召傅崐萁召集朝野黨團協商，請行政院於本周提出丹娜絲颱風災後重建特別條例送立法院審議，擴大政府資源投入救災，該案並於8月1日就在院會正式通過。

國民黨團總結，國人面對「對等關稅」及「丹娜絲颱風、豪雨」的雙重打擊下，生活早已苦不堪言，請賴政府看看災民的苦，不要只想心中的大惡罷好嗎？

