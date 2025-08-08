災後重建特別條例獨漏台東？藍綠立委：中央會負起責任

對於災後重建特別條例是否「獨漏台東」的疑慮，民進黨立委陳瑩、莊瑞雄今天雙雙透過聲明澄清，強調該條例絕對涵蓋台東地區。國民黨立委黃建賓表示，行政院終於公開說明不會將其他災區縣市排除在適用範圍之外，他會持續爭取9大面向補助，協助台東災後重建、提升防災韌性。

黃建賓表示，今天上午他也立即與行政院工程會開會，要求行政院務必將災情慘重的台東縣納入560億元重建特別預算補助範圍，行政院今天終於公開表示，重建條例不會將其他災區縣市排除在適用範圍之外，而根據中央相關單位的說法，台東縣將會列入災區認定範圍當中，適用於重建條例補助範圍。

黃建賓強調，會持續爭取「農業設施」、「電力系統」、「電信系統及有線廣播電視系統」、「自來水、瓦斯及燃氣設施」、「家園及公共設施」、「水利設施」、「道路及交通」、「環境衛生復原」、「社會復原及產業促進」等9大面向補助，協助台東災後重建及提升防災韌性。

陳瑩表示，她已於第一時間與行政院溝通，確認台東絕不會被遺忘。未來災區公告將明確列入台東，相關經費與支持將隨之到位。她進一步呼籲：「有災損請儘速提報！這是確保台東鄉親獲得實質補助的關鍵一步。」同時，她承諾將持續監督行政機關執行，確保每一筆資源都精準到位，展現中央對東部復原的重視。

她強調，中央政府從未偏廢東部，台東的復原工作將獲得全面支持。她呼籲各界團結一致，加速災損資料彙整，共同打造更美好的台東明天。

莊瑞雄指出，依據行政院版本災後重建特別條例草案第2條明訂，「本條例所定災區，為因丹娜絲颱風及728豪雨災後之受創地區，其範圍由行政院公告之。」也就是說，只要行政院依據實際災損情況公告台東為災區，就會自動納入特別條例的適用範圍。

他表示，早在第一時間他即向行政院查詢並確認台東是否納入重建適用範圍，並要求行政院在未來公告災區時，必須明確將台東納入，以實質補助重建，協助地方復原。「台東人不會被遺忘，中央政府會負起責任。」