「丹娜絲重建條例」獨漏台東？ 行政院：例示說明未排除其他縣市

行政院會昨天通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」，計畫匡列560億元特別預算，協助受災縣市善後重建。不過台東縣立委黃建賓質疑，行政院的新聞稿及草案條文中獨漏台東縣。行政院發言人李慧芝今天解釋，條例草案說明和立法理由是例示說明，並非列舉劃定災區或排除其他縣市。

丹娜絲颱風及728豪雨重創南部各縣市，行政院會昨日通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」，計畫匡列560億元特別預算，協助受災縣市善後重建。不過台東縣立委黃建賓質疑，行政院的新聞稿及草案條文中獨漏台東縣。

李慧芝表示，娜絲颱風是台灣百年罕見由台灣海峽北上並從西部登陸的颱風，嚴重造成台灣西部及中部縣（市）嚴重災情，因此本條例草案總說明以及立法理由，即是舉例說明本次受災嚴重的中、西部地區縣（市），並非在草案中直接表列劃定災區範圍，或是將其他縣（市）排除在適用範圍之外。

李慧芝指出，特別條例第2條，是參考災害防救法第51條體例，由行政院公告受創地區範圍，因此也會按照過往的標準認定災區範圍；行政院卓榮泰院長昨天於院會中裁示也是按此原則，請主管機關行政院公共工程委員會依照實際認定，將相關災區納入並依法辦理。