特別條例災區未排除其他縣市 政院：災區依實際認定公告

針對行政院昨日通過的有關「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」（下稱本條例）適用範圍，行政院發言人李慧芝8日表示，由於丹娜絲颱風是台灣百年罕見由台灣海峽北上並從西部登陸的颱風，造成台灣西部及中部縣（市）嚴重災情，因此本條例草案總說明以及立法理由，即是舉例說明本次受災嚴重的中、西部地區縣（市），並非在草案中直接表列劃定災區範圍，或是將其他縣（市）排除在適用範圍之外。

李慧芝指出，本條例第2條本文規定是參考災害防救法第51條體例，由行政院公告受創地區範圍，因此也會按照過往的標準認定災區範圍；行政院卓榮泰院長7日於院會中裁示也是按此原則，請主管機關行政院公共工程委員會依照實際認定，將相關災區納入並依法辦理。

卓榮泰昨日表示，丹娜絲颱風於7月間造成嘉南沿海地區嚴重災損，後續西南氣流帶來的強降雨，更擴大雲嘉南地區的災損，目前統計房屋損毀已達4.3萬戶、電線杆損毀逾3,500支、基地臺受損超過1,300座。此外，自7月28日起，嘉南高屏等縣市連續豪大雨，也使多處道路、水利設施、農牧設施等均蒙受重大損失。

卓榮泰提到，行政院雖已核定「丹娜絲風災家園復原慰助金專案」、「上工獎勵金」及「媒合簽約獎勵金」等3項災後重建計畫，並一共準備支應超過31億元經費，但由於災情規模不斷擴大，依照現行《災害防救法》相關規定辦理災後復原所需經費已有所不足，為給予災區縣市及民眾更多支持與實際協助，行政院有必要提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，本條例所涵蓋的致災地區，除嘉義縣市、臺南市、高雄市、屏東縣之外，也包括臺中市、彰化縣、雲林縣、南投縣等致災地區，請主管機關行政院公共工程委員會依照實際認定，將相關災區納入並依法辦理。