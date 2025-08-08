台南大豪雨泡水車有補助了！比照丹娜絲最高可領1萬元

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
7月28日至8月2日大豪雨車輛泡水或外力毀損慰助開始受理申請。圖／台南市交通局提供
7月28日至8月2日大豪雨車輛泡水或外力毀損慰助開始受理申請。圖／台南市交通局提供

台南市自7月28日至8月2日間遭遇大豪雨及西南氣流引發的強降雨，導致多處地區傳出淹水災情。為減輕市民因車輛受損所帶來的經濟壓力，市府宣布啟動慰助金申請機制，補助泡水或遭外力毀損車輛的修復或報廢費用，補助標準比照丹娜絲颱風時期。

市府指出，汽車（含大型重機）補助上限為1萬元，機車（含掛牌微型電動二輪車）則為2千元。若實際修復或損失金額未達補助上限，則依實際金額核發。

交通局長王銘德指出，市長黃偉哲已指示相關單位「從速、從簡」用最便民方式辦理慰助作業，並提供書面及線上雙軌申請方式，讓受災車主能盡快獲得協助。受理申請期間自即日起至8月29日止。

交通局表示，民眾可攜帶所需資料至車輛泡水所在地區公所辦理，申請時須檢附行車執照影本、金融機構存摺封面影本、車輛泡水證明（如照片或影片）、以及相關修復或報廢證明文件，例如維修發票、報廢證明、二手轉賣契約或國稅局開立的災害損失證明等資料之一。區公所審核資格符合就會撥付慰助金。

此外，市府亦提供「台南市一站式整合服務」網站（https://onestop.tainan.gov.tw/）作為線上申辦管道，申請人僅需將相關資料轉為電子檔案上傳即可完成申請。如有相關疑問，民眾可洽詢各區公所或交通局裁決中心（06-2600622）。

台南 丹娜絲颱風

