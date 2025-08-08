立委會勘霧峰坑溝農路崩塌 爭取台中納災損補助

七月下旬豪大雨，台中各區受創情形嚴重，立委何欣純7日午後前往霧峰桐林地區，偕農業部農村水保署及台中市議員李天生、林德宇、張芬郁等人，前往四處以上的坑溝、農路等因雨崩塌處會勘，發現強降雨導致多處邊坡、路基流失及道路坍崩，甚至出現巨大溝縫。

該區現況多種植龍眼等水果經濟作物，現屆面臨採收時期，何欣純當場拜託及要求農村水保署先將農路搶通並在安全無虞下通行，兼顧農民生計需求。同時，行政院已提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案適用範圍，她要求須納入台中市，協助台中加速從災後恢復。

何欣純說，霧峰桐林多靠農作維繫民生，今天會勘多處一路從福天宮、順天福德祠等、到萊園里仁德7號橋一帶會勘，各處都因強降雨導致多處災情頻傳，邊坡、路基流失及道路坍崩甚至出現巨大溝縫，加上現為龍眼採收期，她希望在通行安全無虞的前提下，先讓農民可以將龍眼採收下山，後續整批工程儘速提報特別條例納入復原重建計畫，給農民一條安全的路。

李天生、林德宇、張芬郁共同會勘表示，坑溝整治工程希望接續施作，雖然山上住戶不多，仍有農民仰賴此路面與坡面，後續邊坡完成後還須路面鋪面，把必要的安全措施做好，具體建議台中市政府需和農村水保署合作，從下游至上游通盤整治分溝，防止道路與路基再度流失。

農村水保署表示，有關何欣純今日會勘建議事項，會在本週完成勘查紀錄分析，後續將提報至部內，爭取核定修建。

而行政院會通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，卓揆表示會給予災區縣市及民眾更多支持與實際協助，除嘉義縣市、臺南市、高雄市、屏東縣之外，也將納入包括台中市等中部縣市等致災地區，依照實際認定將相關災區納入並依法辦理復原重建，提供災民協助，讓台灣早日從災後復原。