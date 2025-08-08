高公局協助南部災後重建 已完成首件房屋修繕

為協助受丹娜絲颱風及西南氣流受損的之南部民宅修繕，交通部在部長陳世凱指示下，高公局、公路局及鐵道局動員廠商能量，全力協助重建；高公局已號召24家廠商投入台南市新營區及後壁區修繕工作，並且在7日完成首件受損房屋修繕。

高公局說明，針對台南市新營區及後壁區民宅受損部分，截至8月7日止，已媒合廠商與民眾共193戶，目前加派人員進行現勘與丈量，並已完成10戶簽約。從8月5日起高公局配合廠商即積極進場針對已完成簽約的受損房屋進場修繕，並於7日由宸茂公司完成新營區永平里屋頂全飛散受損的第一件房屋修繕；此外，目前已完成10戶簽約，1戶完成拆除，3戶進場施工中，數量也持續增加，高公局將加速相關修繕作業，期許早日完成災後復原工作。

另為協助中低收入戶家園重建，高公局率先由4家合作優良廠商-威勝營造有限公司、宏義營造有限公司、義力營造有限公司及宸茂營造有限公司認養修繕共6戶，展現公部門與民間企業不僅是工程上的合作夥伴，更是社會責任的共同承擔者。

交通部及高公局特別感謝所有參與廠商日以繼夜地投入，交通部並請高公局在最短時間內全力完成南部災後復原工作，持續增派人力會同區公所進行調查及現勘，期盼能儘快安排進場施作，希望在中央、地方及民間力量共同協作下，儘早讓臺南地區民眾恢復以往的生活；也鼓勵國內相關廠商、業者加入協助南部災後重建工作，以加速復原工作的完成。