台南市中醫師公會捐160萬賑災 規劃義診助災區復原

中央社／ 台南7日電

颱風丹娜絲隨後豪雨釀台南多處災損，台南市中醫師公會捐款新台幣160萬5000元賑災，也規劃配合市府、參與災區聯合義診，市長黃偉哲今天代表市府受贈，並頒發感謝狀。

黃偉哲致詞表示，台南市面臨丹娜絲風災及隨後水災，造成民眾嚴重損失，但危機時刻也見證台灣是個有愛社會，不僅有來自台灣各地捐款，甚至日本友誼城市也發起募捐，這些溫暖關懷都讓人感動。

黃偉哲說，台南市中醫師公會長年配合市府衛生局推動行動醫院計畫，深入偏鄉提供健康諮詢與中醫保健服務，展現對市民健康關懷，此次再度挺身而出賑災，為災後復原注入溫暖力量，令人敬佩。

台南市中醫師公會理事長陳俊銘表示，颱風丹娜絲重創台南，沿海區域受災嚴重，加上連日豪雨，造成嚴重淹水，加重災情，因此發起募款，獲得理監事與會員們熱烈響應，短短幾小時，善款便衝破百萬元，幾天內共募得160萬5000元，希望以愛心善款祝福受災戶早日修復重建完成。

陳俊銘說，接下來將配合市府安排，針對重災區舉辦聯合義診，提供災民在身體疾病或心理健康上最佳協助。

促成捐款的民進黨立委賴惠員表示，災後最怕的不只是硬體損壞，更怕信心流失，中醫師公會的捐款與義診，就是信心重建關鍵行動，她也將秉持立委職權，全力推動災後復原重建特別條例三讀，協助民眾早日恢復正常生活。

台南市社會局長郭乃文強調，善款將用於受災民眾生活重建，幫助受災家庭穩定生活，並依專款專用原則，定期公布捐款使用明細，確保公開透明。

台南 中醫 捐款

