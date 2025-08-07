快訊

台中山區創紀錄豪雨累計75件災情 水利局啟動災後重建家園

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中728豪雨災情以山區最為嚴重，75件災情中28件為土石災害，目前已完成初步搶險與搶通作業。圖／台中水利局提供
台中728豪雨災情以山區最為嚴重，75件災情中28件為土石災害，目前已完成初步搶險與搶通作業。圖／台中水利局提供

西南氣流豪雨重創台灣中南部，台中山區24小時累積雨量更突破400毫米，創下近21年來7月最大紀錄；台中市水利局表示，自7月28日啟動三級災害應變小組至8月4日20時止，共接獲75件災情通報，其中28件為土石災害，主要為山區落石、邊坡崩塌與道路中斷，目前已完成初步搶險與搶通作業，暫時恢復通行。

台中市水利局表示，此次豪雨災情以山區最為嚴重，包括北屯天星社區上方道路大量土石滑落至社區內部，以及豐原南坑巷、太平和輝農路等多處邊坡坍方，導致局部農路中斷，目前霧峰、新社、潭子、豐原、東勢、北屯及太平等地共計25處待復建工程。

水利局說，災損類型包括農路坍塌、邊坡滑落及排水設施損毀等，已立即調度人員與機具進場搶修，目前各處均已初步恢復通行，相關單位正進行現地勘查與安全評估，將盡速提出復建計畫與經費需求，全力推動修復工作，經初步盤點，因部分地區災損嚴重，後續仍需進一步復建，努力恢復交通與居民生活秩序。

同時呼籲因天氣於昨天開始逐漸好轉，市府各單位也持續加快災後復原腳步，考量山區道路在雨後仍可能出現零星落石與坍方，請民眾非必要避免進入，若須通行，務必提高警覺、小心慢行。

台中728豪雨災情以山區最為嚴重，75件災情中28件為土石災害，目前已完成初步搶險與搶通作業。圖／台中水利局提供
台中728豪雨災情以山區最為嚴重，75件災情中28件為土石災害，目前已完成初步搶險與搶通作業。圖／台中水利局提供
台中728豪雨災情以山區最為嚴重，75件災情中28件為土石災害，目前已完成初步搶險與搶通作業。圖／台中水利局提供
台中728豪雨災情以山區最為嚴重，75件災情中28件為土石災害，目前已完成初步搶險與搶通作業。圖／台中水利局提供

災損 落石 水利局

相關新聞

南市跨黨議員提案停社區、社團補助 將經費全數用於救災

丹娜絲颱風重創台南，台南市跨黨派議員提案，建請市府取消115年度尚未執行的社區、社團及議長盃等補助預算，將資源全數挹注災...

台中山區創紀錄豪雨累計75件災情 水利局啟動災後重建家園

西南氣流豪雨重創台灣中南部，台中山區24小時累積雨量更突破400毫米，創下近21年來7月最大紀錄；台中市水利局表示，自7...

強風豪雨釀災臨時工投入災區重建家園 嘉縣需800臨時工

丹娜絲風災及西南氣重創嘉義縣，為協助受災失業鄉親，並加速家園復原，縣府勞工暨青年發展處提供800個臨時工作機會，臨時工招...

災害預備金啟用！彰化7月災損20處 修復工程展開

強烈西南氣流於7月8日侵襲中部地區，彰化縣多處排水設施、防汛道路受損嚴重，縣府啟動災害準備金，盤點出20處災損點，啟動修...

全聯送暖240箱物資 助嘉市弱勢抗災照護

嘉義市政府6日在實物銀行舉行「全聯物資捐贈儀式」，嘉義市府感謝全聯慶祥慈善事業基金會慷慨捐贈嘉義市實物銀行120箱「桂格完膳100鉻配方」及120箱「桂格葡萄糖胺鈣奶粉」，總價值約新臺幣70萬元，為災

南橫墜谷第9天空中勘察無所獲 搜救任務仍持續

南橫公路桃源路段大雨崩塌造成李姓一家五口墜谷失聯，除找到大女兒潘姓少女遺體外，其他人仍失蹤，現場搜救任務進入第9天，搜救...

