台中山區創紀錄豪雨累計75件災情 水利局啟動災後重建家園

西南氣流豪雨重創台灣中南部，台中山區24小時累積雨量更突破400毫米，創下近21年來7月最大紀錄；台中市水利局表示，自7月28日啟動三級災害應變小組至8月4日20時止，共接獲75件災情通報，其中28件為土石災害，主要為山區落石、邊坡崩塌與道路中斷，目前已完成初步搶險與搶通作業，暫時恢復通行。

台中市水利局表示，此次豪雨災情以山區最為嚴重，包括北屯天星社區上方道路大量土石滑落至社區內部，以及豐原南坑巷、太平和輝農路等多處邊坡坍方，導致局部農路中斷，目前霧峰、新社、潭子、豐原、東勢、北屯及太平等地共計25處待復建工程。

水利局說，災損類型包括農路坍塌、邊坡滑落及排水設施損毀等，已立即調度人員與機具進場搶修，目前各處均已初步恢復通行，相關單位正進行現地勘查與安全評估，將盡速提出復建計畫與經費需求，全力推動修復工作，經初步盤點，因部分地區災損嚴重，後續仍需進一步復建，努力恢復交通與居民生活秩序。