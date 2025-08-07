聽新聞
南市跨黨議員提案停社區、社團補助 將經費全數用於救災
丹娜絲颱風重創台南，台南市跨黨派議員提案，建請市府取消115年度尚未執行的社區、社團及議長盃等補助預算，將資源全數挹注災後救援與重建工作，展現議會與災民站在一起的決心。
市議員邱昭勝、陳秋宏、沈家鳳3人共同發起提案，獲得議長邱莉莉、副議長林志展等超過半數議員的支持，形成跨黨派共識，展現市議會全力與災民站在一起的態度。
邱昭勝指出，市府每年編列大量預算補助各式社團活動，雖具文化及民間參與意義，惟在重大災害發生後，公共資源應立即優先投入災區最迫切的需求。此次災情廣泛，部分地區甚至至今仍未完全退水，基層民眾苦不堪言，政府應展現決斷與效率，將有限財政資源集中運用在刀口上。
提案建議，市府應立即盤點並停止撥付尚未執行的社團補助，將相關經費轉作，災區清淤與道路基礎設施搶修；受災民宅修繕與急難救助；農漁損補助與復耕支援；相關災後防疫與公共安全措施等。
沈家鳳呼籲市府應放下既定預算慣性，主動調整施政方向，並將此次風災視為檢討預算配置的轉捩點，重構更具彈性與回應性的財政政策。陳秋宏也重申，在市民最需要幫助的時候，市府與議會沒有觀望的空間，只有行動的責任。
台南市政府說明，災後協助工作絕不會停歇。截至8月4日止，市府已動用災害準備金與捐款專戶資源合計約12億元，並積極向中央爭取補助，目前已獲核定金額高達約46億元，涵蓋農損救助、住屋毀損慰問金、工程復建、清運計畫及校園災損等多項災後需求，後續仍持續爭取中。
