快訊

iPhone新機受牽連？印度吞美國50%關稅 知情人士曝蘋果生產計畫

台積豁免就安心？川普擬對半導體課100%關稅 彭博：恐重創台灣經濟

台積電內鬼工程師外洩二奈米技術 3人不服被押提抗告遭駁回確定

聽新聞
0:00 / 0:00

南市跨黨議員提案停社區、社團補助 將經費全數用於救災

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南災區上萬戶民宅待修繕。圖／資料照片
台南災區上萬戶民宅待修繕。圖／資料照片

丹娜絲颱風重創台南，台南市跨黨派議員提案，建請市府取消115年度尚未執行的社區、社團及議長盃等補助預算，將資源全數挹注災後救援與重建工作，展現議會與災民站在一起的決心。

市議員邱昭勝、陳秋宏、沈家鳳3人共同發起提案，獲得議長邱莉莉、副議長林志展等超過半數議員的支持，形成跨黨派共識，展現市議會全力與災民站在一起的態度。

邱昭勝指出，市府每年編列大量預算補助各式社團活動，雖具文化及民間參與意義，惟在重大災害發生後，公共資源應立即優先投入災區最迫切的需求。此次災情廣泛，部分地區甚至至今仍未完全退水，基層民眾苦不堪言，政府應展現決斷與效率，將有限財政資源集中運用在刀口上。

提案建議，市府應立即盤點並停止撥付尚未執行的社團補助，將相關經費轉作，災區清淤與道路基礎設施搶修；受災民宅修繕與急難救助；農漁損補助與復耕支援；相關災後防疫與公共安全措施等。

沈家鳳呼籲市府應放下既定預算慣性，主動調整施政方向，並將此次風災視為檢討預算配置的轉捩點，重構更具彈性與回應性的財政政策。陳秋宏也重申，在市民最需要幫助的時候，市府與議會沒有觀望的空間，只有行動的責任。

台南市政府說明，災後協助工作絕不會停歇。截至8月4日止，市府已動用災害準備金與捐款專戶資源合計約12億元，並積極向中央爭取補助，目前已獲核定金額高達約46億元，涵蓋農損救助、住屋毀損慰問金、工程復建、清運計畫及校園災損等多項災後需求，後續仍持續爭取中。

台南市議員邱昭勝（中）、陳秋宏（右）、沈家鳳3人共同發起提案，建請市府取消115年度尚未執行的社區、社團及議長盃等補助預算，將資源全數挹注災後救援與重建工作。圖／沈家鳳提供
台南市議員邱昭勝（中）、陳秋宏（右）、沈家鳳3人共同發起提案，建請市府取消115年度尚未執行的社區、社團及議長盃等補助預算，將資源全數挹注災後救援與重建工作。圖／沈家鳳提供

災後 議員 台南

延伸閱讀

為漁村注入動能 高市漁會與社區研發創意料理

北市「微笑樂智號」出發！社區巡迴推廣邀請民眾一起認識失智症

綠要盧秀燕返台救災 蔣萬安抱不平：話都是民進黨在講

新北汐止秀峰社區歡慶父親節 義剪為長輩換新髮型

相關新聞

南市跨黨議員提案停社區、社團補助 將經費全數用於救災

丹娜絲颱風重創台南，台南市跨黨派議員提案，建請市府取消115年度尚未執行的社區、社團及議長盃等補助預算，將資源全數挹注災...

台中山區創紀錄豪雨累計75件災情 水利局啟動災後重建家園

西南氣流豪雨重創台灣中南部，台中山區24小時累積雨量更突破400毫米，創下近21年來7月最大紀錄；台中市水利局表示，自7...

強風豪雨釀災臨時工投入災區重建家園 嘉縣需800臨時工

丹娜絲風災及西南氣重創嘉義縣，為協助受災失業鄉親，並加速家園復原，縣府勞工暨青年發展處提供800個臨時工作機會，臨時工招...

災害預備金啟用！彰化7月災損20處 修復工程展開

強烈西南氣流於7月8日侵襲中部地區，彰化縣多處排水設施、防汛道路受損嚴重，縣府啟動災害準備金，盤點出20處災損點，啟動修...

全聯送暖240箱物資 助嘉市弱勢抗災照護

嘉義市政府6日在實物銀行舉行「全聯物資捐贈儀式」，嘉義市府感謝全聯慶祥慈善事業基金會慷慨捐贈嘉義市實物銀行120箱「桂格完膳100鉻配方」及120箱「桂格葡萄糖胺鈣奶粉」，總價值約新臺幣70萬元，為災

南橫墜谷第9天空中勘察無所獲 搜救任務仍持續

南橫公路桃源路段大雨崩塌造成李姓一家五口墜谷失聯，除找到大女兒潘姓少女遺體外，其他人仍失蹤，現場搜救任務進入第9天，搜救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。