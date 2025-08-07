快訊

iPhone新機受牽連？印度吞美國50%關稅 知情人士曝蘋果生產計畫

台積豁免就安心？川普擬對半導體課100%關稅 彭博：恐重創台灣經濟

台積電內鬼工程師外洩二奈米技術 3人不服被押提抗告遭駁回確定

嘉縣風災受損光電板 環保局：都已從滯洪池移除

中央社／ 嘉義縣7日電

丹娜絲風災導致嘉義縣多座滯洪池光電板毀損，環保局今天表示，其中3處光電場因清除損壞光電板速度緩慢，各遭罰新台幣100萬，但目前業者都已將受損光電板從滯洪池移除。

嘉義縣環保局告訴中央社記者，遭罰鍰的分別是義竹鄉新庄、溪墘及鹿草荷苞嶼滯洪池浮力式太陽光電場，均在遭遇丹娜絲風災時，大量光電板被吹毀。

環保局指出，這3場業者被各罰100萬元後，已將破損光電板都移置於向台糖臨時承租的棄置場，滯洪池內都是完整的太陽能板模組。

環保局說明，已要求業者不得對臨時棄置場造成污染，必須鋪設防水布，並覆蓋回收光板電及相關設施，要符合事業廢棄物規範，預計11日再會同環境保人員現場會勘，若發現不合法之處會再處罰。

環保局表示，這3場光電業者與台糖簽約暫置破損光電設施至8月底，環境部已要求業者將破損設施分門別類全部回收，交由合格廠商處理，過程中環保局也會派人隨時監督。

環保局 光電板 滯洪池

延伸閱讀

台南風雨災情慘重 南市中醫師公會會員集資160.5萬捐助

政院通過丹娜絲風災特別條例草案 匡列560億元救災

823水災後溪墘滯洪池光電廠完工 不到4年遭丹娜絲風災毀損還挨罰

影／風災毀光電板暫置農地…民代憂2度汙染 空拍鳥瞰現況曝光

相關新聞

南市跨黨議員提案停社區、社團補助 將經費全數用於救災

丹娜絲颱風重創台南，台南市跨黨派議員提案，建請市府取消115年度尚未執行的社區、社團及議長盃等補助預算，將資源全數挹注災...

台中山區創紀錄豪雨累計75件災情 水利局啟動災後重建家園

西南氣流豪雨重創台灣中南部，台中山區24小時累積雨量更突破400毫米，創下近21年來7月最大紀錄；台中市水利局表示，自7...

強風豪雨釀災臨時工投入災區重建家園 嘉縣需800臨時工

丹娜絲風災及西南氣重創嘉義縣，為協助受災失業鄉親，並加速家園復原，縣府勞工暨青年發展處提供800個臨時工作機會，臨時工招...

災害預備金啟用！彰化7月災損20處 修復工程展開

強烈西南氣流於7月8日侵襲中部地區，彰化縣多處排水設施、防汛道路受損嚴重，縣府啟動災害準備金，盤點出20處災損點，啟動修...

全聯送暖240箱物資 助嘉市弱勢抗災照護

嘉義市政府6日在實物銀行舉行「全聯物資捐贈儀式」，嘉義市府感謝全聯慶祥慈善事業基金會慷慨捐贈嘉義市實物銀行120箱「桂格完膳100鉻配方」及120箱「桂格葡萄糖胺鈣奶粉」，總價值約新臺幣70萬元，為災

南橫墜谷第9天空中勘察無所獲 搜救任務仍持續

南橫公路桃源路段大雨崩塌造成李姓一家五口墜谷失聯，除找到大女兒潘姓少女遺體外，其他人仍失蹤，現場搜救任務進入第9天，搜救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。