嘉縣風災受損光電板 環保局：都已從滯洪池移除

丹娜絲風災導致嘉義縣多座滯洪池光電板毀損，環保局今天表示，其中3處光電場因清除損壞光電板速度緩慢，各遭罰新台幣100萬，但目前業者都已將受損光電板從滯洪池移除。

嘉義縣環保局告訴中央社記者，遭罰鍰的分別是義竹鄉新庄、溪墘及鹿草荷苞嶼滯洪池浮力式太陽光電場，均在遭遇丹娜絲風災時，大量光電板被吹毀。

環保局指出，這3場業者被各罰100萬元後，已將破損光電板都移置於向台糖臨時承租的棄置場，滯洪池內都是完整的太陽能板模組。

環保局說明，已要求業者不得對臨時棄置場造成污染，必須鋪設防水布，並覆蓋回收光板電及相關設施，要符合事業廢棄物規範，預計11日再會同環境保人員現場會勘，若發現不合法之處會再處罰。

環保局表示，這3場光電業者與台糖簽約暫置破損光電設施至8月底，環境部已要求業者將破損設施分門別類全部回收，交由合格廠商處理，過程中環保局也會派人隨時監督。