豪雨影響中南部蔬菜產區 北農8日起釋出平價蔬菜

台北市市場處表示，中南部蔬菜產區受豪雨侵襲，影響蔬菜生長，北農持續推出購貯蔬菜因應價格波動，共釋出約70公噸平價蔬菜，民眾8日起可至大台北地區超市通路購買。

北市市場處今天發布新聞資料提及，因中南部蔬菜產區在7月底至8月初受連續多日豪雨侵襲，影響復耕蔬菜生長，造成蔬菜產量供應受影響。

台北市果菜批發市場今天蔬菜到貨量851公噸，較昨天減少170公噸，每公斤批發價格為新台幣52.7元，較昨天每公斤48.3元，上揚4.4元。

市場處表示，為平穩蔬菜價格波動，要求台北農產公司延續購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，並於8日至14日透過大台北地區超市通路，釋出共約70公噸平穩蔬菜。

如1盒牛心番茄55元、1粒南瓜69元、1盒國產馬鈴薯39元等歡迎民眾選購。北農表示，為配合台北市政府啟動第3波平穩價格蔬菜措施，限時7天。

北農表示，16項平穩價格蔬菜限時優惠自8日至14日止，通路涵蓋雙北地區多家連鎖超市，包含日本山藥、國產馬鈴薯與進口洋蔥等日常食材。

北農表示，為服務無法實體超市的消費者，除實體通路可購買16項平穩價格蔬菜，北農嚴選電商平台也推出「有機平穩價格蔬菜箱免運專案」，每天限量300箱，可至官網查詢。

北農表示，後續蔬菜價格仍需視中南部地區等產地雨勢是否趨緩、農田積水能否有效排除，農民才能進行復耕，整體供應量才有望逐步恢復平穩。

北農表示，將持續配合北市府政策，發揮穩定物價與調節供需的功能，確保市民可購買價格合理、品質優良的生鮮蔬菜。