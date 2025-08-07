快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

聽新聞
0:00 / 0:00

強風豪雨釀災臨時工投入災區重建家園 嘉縣需800臨時工

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
丹娜絲風災及西南氣重創嘉義縣，縣府勞工暨青年發展處提供800個臨時工作機會，縣長翁章梁回家鄉義竹鄉公所，視察公所及資源回收站，慰勞臨時工。圖／嘉縣府提供
丹娜絲風災及西南氣重創嘉義縣，縣府勞工暨青年發展處提供800個臨時工作機會，縣長翁章梁回家鄉義竹鄉公所，視察公所及資源回收站，慰勞臨時工。圖／嘉縣府提供

丹娜絲風災及西南氣重創嘉義縣，為協助受災失業鄉親，並加速家園復原，縣府勞工暨青年發展處提供800個臨時工作機會，臨時工招募延長至明天截止；縣長翁章梁下午回家鄉義竹鄉公所，視察公所及資源回收站，慰勞臨時工，多名臨時工自發參與災後重建。

70歲臨時工蔡姓婦人說，看到家鄉災損嚴重，十分不捨，已退休仍希望盡一份心力。臨時工陳姓女子也說，自家遭受災損，協助災民辦理補助登記，幫助不識字長輩，讓她回家為親友解答問題、提供協助，覺得工作特別有意義。

翁章梁指出，勞動力發展署雲嘉南分署核定嘉縣提供800個臨時職缺，其中義竹鄉申請113人，公所協助重建和申請補助等工作，公務人員及臨時工第一線面對受災戶質疑與壓力，他特別勉勵公所人員善盡說明，感謝為災後復原努力付出。

勞青處長陳奕翰說，西南氣流強降雨災後，部分地區再度淹水發生土石流情形，縣府增加90名臨時工人力投入救災及重建，災後臨時工不僅提供即時勞動力，也讓受災失業者獲得短期就業機會，縣府將推動臨時工計畫，協助鄉鎮公所盡速恢復正常生活。

陳奕翰表示，天災臨時工招募延長至明天，有意投入災後重建工作，設籍、居住或原工作災區的失業者，請速至各地就業中心（就業服務站、台）辦理求職登記。

丹娜絲風災及西南氣重創嘉義縣，縣府勞工暨青年發展處提供800個臨時工作機會，縣長翁章梁回家鄉義竹鄉公所，視察公所及資源回收站，慰勞臨時工。圖／嘉縣府提供
丹娜絲風災及西南氣重創嘉義縣，縣府勞工暨青年發展處提供800個臨時工作機會，縣長翁章梁回家鄉義竹鄉公所，視察公所及資源回收站，慰勞臨時工。圖／嘉縣府提供
丹娜絲風災及西南氣重創嘉義縣，縣府勞工暨青年發展處提供800個臨時工作機會，縣長翁章梁回家鄉義竹鄉公所，視察公所及資源回收站，慰勞臨時工。圖／嘉縣府提供
丹娜絲風災及西南氣重創嘉義縣，縣府勞工暨青年發展處提供800個臨時工作機會，縣長翁章梁回家鄉義竹鄉公所，視察公所及資源回收站，慰勞臨時工。圖／嘉縣府提供
丹娜絲風災及西南氣重創嘉義縣，縣府勞工暨青年發展處提供800個臨時工作機會，縣長翁章梁回家鄉義竹鄉公所，視察公所及資源回收站，慰勞臨時工。圖／嘉縣府提供
丹娜絲風災及西南氣重創嘉義縣，縣府勞工暨青年發展處提供800個臨時工作機會，縣長翁章梁回家鄉義竹鄉公所，視察公所及資源回收站，慰勞臨時工。圖／嘉縣府提供
丹娜絲風災及西南氣重創嘉義縣，縣府勞工暨青年發展處提供800個臨時工作機會，縣長翁章梁回家鄉義竹鄉公所，視察公所及資源回收站，慰勞臨時工。圖／嘉縣府提供
丹娜絲風災及西南氣重創嘉義縣，縣府勞工暨青年發展處提供800個臨時工作機會，縣長翁章梁回家鄉義竹鄉公所，視察公所及資源回收站，慰勞臨時工。圖／嘉縣府提供
丹娜絲風災及西南氣重創嘉義縣，縣府勞工暨青年發展處提供800個臨時工作機會，縣長翁章梁回家鄉義竹鄉公所，視察公所及資源回收站，慰勞臨時工。圖／嘉縣府提供
丹娜絲風災及西南氣重創嘉義縣，縣府勞工暨青年發展處提供800個臨時工作機會，縣長翁章梁回家鄉義竹鄉公所，視察公所及資源回收站，慰勞臨時工。圖／嘉縣府提供

災後 失業

延伸閱讀

風災後復建標準 嘉義修繕補助措施比照台南

審計室檢討嘉縣社區自主防災不彰 縣長翁章梁：加強社區自主救災能力

嘉縣提治水需求 翁章梁：政院承諾納入中央預算

賴總統明南下勘災行程喊卡 嘉縣隨時評估擴大停班課鄉鎮

相關新聞

強風豪雨釀災臨時工投入災區重建家園 嘉縣需800臨時工

丹娜絲風災及西南氣重創嘉義縣，為協助受災失業鄉親，並加速家園復原，縣府勞工暨青年發展處提供800個臨時工作機會，臨時工招...

災害預備金啟用！彰化7月災損20處 修復工程展開

強烈西南氣流於7月8日侵襲中部地區，彰化縣多處排水設施、防汛道路受損嚴重，縣府啟動災害準備金，盤點出20處災損點，啟動修...

全聯送暖240箱物資 助嘉市弱勢抗災照護

嘉義市政府6日在實物銀行舉行「全聯物資捐贈儀式」，嘉義市府感謝全聯慶祥慈善事業基金會慷慨捐贈嘉義市實物銀行120箱「桂格完膳100鉻配方」及120箱「桂格葡萄糖胺鈣奶粉」，總價值約新臺幣70萬元，為災

南橫墜谷第9天空中勘察無所獲 搜救任務仍持續

南橫公路桃源路段大雨崩塌造成李姓一家五口墜谷失聯，除找到大女兒潘姓少女遺體外，其他人仍失蹤，現場搜救任務進入第9天，搜救...

台南風雨災情慘重 南市中醫師公會會員集資160.5萬捐助

丹娜絲颱風台南災情慘重，台南市中醫師公會理事長陳俊銘發起募款，理監事、會員熱烈響應，短短幾小時內善款衝破百萬元，共募得1...

災後中小企業座談 經濟復建服務團下周進駐台南

丹娜絲颱風造成台南農漁牧嚴重災損，衝擊在地中小企業、商圈店家產線中斷、設備損壞、營運停擺等挑戰，立委郭國文、林俊憲今天邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。