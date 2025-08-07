強風豪雨釀災臨時工投入災區重建家園 嘉縣需800臨時工

丹娜絲風災及西南氣重創嘉義縣，為協助受災失業鄉親，並加速家園復原，縣府勞工暨青年發展處提供800個臨時工作機會，臨時工招募延長至明天截止；縣長翁章梁下午回家鄉義竹鄉公所，視察公所及資源回收站，慰勞臨時工，多名臨時工自發參與災後重建。

70歲臨時工蔡姓婦人說，看到家鄉災損嚴重，十分不捨，已退休仍希望盡一份心力。臨時工陳姓女子也說，自家遭受災損，協助災民辦理補助登記，幫助不識字長輩，讓她回家為親友解答問題、提供協助，覺得工作特別有意義。

翁章梁指出，勞動力發展署雲嘉南分署核定嘉縣提供800個臨時職缺，其中義竹鄉申請113人，公所協助重建和申請補助等工作，公務人員及臨時工第一線面對受災戶質疑與壓力，他特別勉勵公所人員善盡說明，感謝為災後復原努力付出。

勞青處長陳奕翰說，西南氣流強降雨災後，部分地區再度淹水發生土石流情形，縣府增加90名臨時工人力投入救災及重建，災後臨時工不僅提供即時勞動力，也讓受災失業者獲得短期就業機會，縣府將推動臨時工計畫，協助鄉鎮公所盡速恢復正常生活。