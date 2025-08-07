聽新聞
災害預備金啟用！彰化7月災損20處 修復工程展開
強烈西南氣流於7月8日侵襲中部地區，彰化縣多處排水設施、防汛道路受損嚴重，縣府啟動災害準備金，盤點出20處災損點，啟動修復規劃，並於7月23日核定第一批災修工程，總經費達9117萬元，由水利資源處負責設計與發包作業，目標在8月底前完成招標程序。
水資處表示，此次災情重創多處排水渠道與護岸設施，主要因護岸掏空、擋土牆崩塌所致，不僅削弱通洪功能，也危及交通與周邊住戶安全。依中央災後復建完成期限，須全數於災後十個月內完成修復，縣府將加速推動，以恢復公共設施功能，降低後續風險。
然而進入8月後，連日豪雨再次造成部分災情，8月1日彰南路五段996巷土地公廟前一帶，因溪水湍急導致護岸再度潰堤，黃流滾滾衝入，縣府緊急調派太空包應急，加強岸邊結構、減緩沖刷，避免災情擴大，此處早在7月初豪雨時就已有災情，已納入優先修復名單。
縣長王惠美於8月5日主管會報中指示水資處，災後修復務必爭取時間、加速處置，要求8月底前完成工程發包，保障縣民安全。
