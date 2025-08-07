快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

聽新聞
0:00 / 0:00

災害預備金啟用！彰化7月災損20處 修復工程展開

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
今年8月1日彰南路五段996巷土地公廟前一帶，因溪水湍急導致護岸再度潰堤，黃流滾滾衝入。圖／彰化縣府提供
今年8月1日彰南路五段996巷土地公廟前一帶，因溪水湍急導致護岸再度潰堤，黃流滾滾衝入。圖／彰化縣府提供

強烈西南氣流於7月8日侵襲中部地區，彰化縣多處排水設施、防汛道路受損嚴重，縣府啟動災害準備金，盤點出20處災損點，啟動修復規劃，並於7月23日核定第一批災修工程，總經費達9117萬元，由水利資源處負責設計與發包作業，目標在8月底前完成招標程序。

水資處表示，此次災情重創多處排水渠道與護岸設施，主要因護岸掏空、擋土牆崩塌所致，不僅削弱通洪功能，也危及交通與周邊住戶安全。依中央災後復建完成期限，須全數於災後十個月內完成修復，縣府將加速推動，以恢復公共設施功能，降低後續風險。

然而進入8月後，連日豪雨再次造成部分災情，8月1日彰南路五段996巷土地公廟前一帶，因溪水湍急導致護岸再度潰堤，黃流滾滾衝入，縣府緊急調派太空包應急，加強岸邊結構、減緩沖刷，避免災情擴大，此處早在7月初豪雨時就已有災情，已納入優先修復名單。

縣長王惠美於8月5日主管會報中指示水資處，災後修復務必爭取時間、加速處置，要求8月底前完成工程發包，保障縣民安全。

強烈西南氣流於7月8日侵襲中部地區，彰化縣多處排水設施、防汛道路受損嚴重，縣府啟動災害準備金，盤點出20處災損點，將啟動修復規劃。圖／彰化縣府提供
強烈西南氣流於7月8日侵襲中部地區，彰化縣多處排水設施、防汛道路受損嚴重，縣府啟動災害準備金，盤點出20處災損點，將啟動修復規劃。圖／彰化縣府提供

災後 護岸

延伸閱讀

雲林最大的「虎尾潮」河川工程 這波暴雨挑戰「受傷不大」

注意！南投埔里水資源回收中心 埋管施工交管至8月底

樹林南園段原民社宅進度延宕5年 議員盼工程時間能縮短別再拖

彰化首座青創基地釋出低價辦公空間 開放設籍者申請

相關新聞

強風豪雨釀災臨時工投入災區重建家園 嘉縣需800臨時工

丹娜絲風災及西南氣重創嘉義縣，為協助受災失業鄉親，並加速家園復原，縣府勞工暨青年發展處提供800個臨時工作機會，臨時工招...

災害預備金啟用！彰化7月災損20處 修復工程展開

強烈西南氣流於7月8日侵襲中部地區，彰化縣多處排水設施、防汛道路受損嚴重，縣府啟動災害準備金，盤點出20處災損點，啟動修...

全聯送暖240箱物資 助嘉市弱勢抗災照護

嘉義市政府6日在實物銀行舉行「全聯物資捐贈儀式」，嘉義市府感謝全聯慶祥慈善事業基金會慷慨捐贈嘉義市實物銀行120箱「桂格完膳100鉻配方」及120箱「桂格葡萄糖胺鈣奶粉」，總價值約新臺幣70萬元，為災

南橫墜谷第9天空中勘察無所獲 搜救任務仍持續

南橫公路桃源路段大雨崩塌造成李姓一家五口墜谷失聯，除找到大女兒潘姓少女遺體外，其他人仍失蹤，現場搜救任務進入第9天，搜救...

台南風雨災情慘重 南市中醫師公會會員集資160.5萬捐助

丹娜絲颱風台南災情慘重，台南市中醫師公會理事長陳俊銘發起募款，理監事、會員熱烈響應，短短幾小時內善款衝破百萬元，共募得1...

災後中小企業座談 經濟復建服務團下周進駐台南

丹娜絲颱風造成台南農漁牧嚴重災損，衝擊在地中小企業、商圈店家產線中斷、設備損壞、營運停擺等挑戰，立委郭國文、林俊憲今天邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。