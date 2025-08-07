快訊

南橫墜谷第9天空中勘察無所獲 搜救任務仍持續

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
南橫墜谷現場荖濃溪河床溪水退去，裸露出大片礫石灘。記者巫鴻瑋／翻攝
南橫墜谷現場荖濃溪河床溪水退去，裸露出大片礫石灘。記者巫鴻瑋／翻攝

南橫公路桃源路段大雨崩塌造成李姓一家五口墜谷失聯，除找到大女兒潘姓少女遺體外，其他人仍失蹤，現場搜救任務進入第9天，搜救人員持續搜救任務，今天同樣出動搜救人力及無人機，不過無人機空勘並未發現新跡象。

由於墜谷失蹤的李姓一家五口已經失聯超過一星期，搜救人員昨天在荖濃溪墜谷現場大石頭曾一度對一處飄出疑似屍臭味的大石頭展開挖掘，懷疑失蹤者被埋於下方，不過經過挖掘搬開部分大石頭後，因臭味被研判只是泥土混合雜草的腐敗味，因此搜救人員放棄挖掘。

李家一家五口墜谷第9天，搜救任務難尋新進展，目前就連特搜大隊都已暫時收隊，僅留高雄市消防局約10人在現場，因地毯式搜索一無所獲，目前只能仰賴無人機空拍，從空中擴大搜尋範圍尋找。

南橫墜谷現場第9天，荖濃溪河床溪水退去，裸露出大片礫石灘。記者巫鴻瑋／翻攝
南橫墜谷現場第9天，荖濃溪河床溪水退去，裸露出大片礫石灘。記者巫鴻瑋／翻攝

失蹤 失聯 屍臭味

相關新聞

強風豪雨釀災臨時工投入災區重建家園 嘉縣需800臨時工

丹娜絲風災及西南氣重創嘉義縣，為協助受災失業鄉親，並加速家園復原，縣府勞工暨青年發展處提供800個臨時工作機會，臨時工招...

災害預備金啟用！彰化7月災損20處 修復工程展開

強烈西南氣流於7月8日侵襲中部地區，彰化縣多處排水設施、防汛道路受損嚴重，縣府啟動災害準備金，盤點出20處災損點，啟動修...

全聯送暖240箱物資 助嘉市弱勢抗災照護

嘉義市政府6日在實物銀行舉行「全聯物資捐贈儀式」，嘉義市府感謝全聯慶祥慈善事業基金會慷慨捐贈嘉義市實物銀行120箱「桂格完膳100鉻配方」及120箱「桂格葡萄糖胺鈣奶粉」，總價值約新臺幣70萬元，為災

南橫墜谷第9天空中勘察無所獲 搜救任務仍持續

南橫公路桃源路段大雨崩塌造成李姓一家五口墜谷失聯，除找到大女兒潘姓少女遺體外，其他人仍失蹤，現場搜救任務進入第9天，搜救...

台南風雨災情慘重 南市中醫師公會會員集資160.5萬捐助

丹娜絲颱風台南災情慘重，台南市中醫師公會理事長陳俊銘發起募款，理監事、會員熱烈響應，短短幾小時內善款衝破百萬元，共募得1...

災後中小企業座談 經濟復建服務團下周進駐台南

丹娜絲颱風造成台南農漁牧嚴重災損，衝擊在地中小企業、商圈店家產線中斷、設備損壞、營運停擺等挑戰，立委郭國文、林俊憲今天邀...

