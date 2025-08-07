南橫墜谷第9天空中勘察無所獲 搜救任務仍持續

南橫公路桃源路段大雨崩塌造成李姓一家五口墜谷失聯，除找到大女兒潘姓少女遺體外，其他人仍失蹤，現場搜救任務進入第9天，搜救人員持續搜救任務，今天同樣出動搜救人力及無人機，不過無人機空勘並未發現新跡象。

由於墜谷失蹤的李姓一家五口已經失聯超過一星期，搜救人員昨天在荖濃溪墜谷現場大石頭曾一度對一處飄出疑似屍臭味的大石頭展開挖掘，懷疑失蹤者被埋於下方，不過經過挖掘搬開部分大石頭後，因臭味被研判只是泥土混合雜草的腐敗味，因此搜救人員放棄挖掘。