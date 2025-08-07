聽新聞
0:00 / 0:00
南橫墜谷第9天空中勘察無所獲 搜救任務仍持續
南橫公路桃源路段大雨崩塌造成李姓一家五口墜谷失聯，除找到大女兒潘姓少女遺體外，其他人仍失蹤，現場搜救任務進入第9天，搜救人員持續搜救任務，今天同樣出動搜救人力及無人機，不過無人機空勘並未發現新跡象。
由於墜谷失蹤的李姓一家五口已經失聯超過一星期，搜救人員昨天在荖濃溪墜谷現場大石頭曾一度對一處飄出疑似屍臭味的大石頭展開挖掘，懷疑失蹤者被埋於下方，不過經過挖掘搬開部分大石頭後，因臭味被研判只是泥土混合雜草的腐敗味，因此搜救人員放棄挖掘。
李家一家五口墜谷第9天，搜救任務難尋新進展，目前就連特搜大隊都已暫時收隊，僅留高雄市消防局約10人在現場，因地毯式搜索一無所獲，目前只能仰賴無人機空拍，從空中擴大搜尋範圍尋找。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言