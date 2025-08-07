全聯送暖240箱物資 助嘉市弱勢抗災照護

嘉義市政府6日在實物銀行舉行「全聯物資捐贈儀式」，嘉義市府感謝全聯慶祥慈善事業基金會慷慨捐贈嘉義市實物銀行120箱「桂格完膳100鉻配方」及120箱「桂格葡萄糖胺鈣奶粉」，總價值約新臺幣70萬元，為災後復原及弱勢家庭提供即時且溫暖的支持，並由腦麻協會帶來精采開場表演。

嘉義市長黃敏惠表示，丹娜絲颱風與國際局勢的動盪，讓許多家庭與產業面臨嚴峻挑戰。但我們相信，關關難過關關過，台灣人民擁有堅韌的意志與團結守護家園的力量。特別感謝全聯慶祥慈善基金會與王李慈善基金會在關鍵時刻伸出援手，不僅送來實質物資，更帶來希望與溫暖。這些資源不只是單純的運送，更真正送達到每一位需要幫助的人手中，讓幸福外溢。市府團隊也會持續堅守在市民身邊，做到最好，陪伴大家走過每一道難關。

全聯慶祥慈善事業基金會執行長張宜君表示，基金會秉持「取之於社會、用之於社會」的宗旨，長期以實物銀行專案致力照顧各縣市弱勢族群。非常榮幸與嘉義市政府及王李慈善基金會攜手合作，為受災民眾提供實質支持，若在此次災後仍有困難，全聯也將全力以赴提供協助。相信在市府與議會團隊的努力與引導下，嘉義市將會越來越好，市民也會越來越幸福。

王李社會福利慈善事業基金會董事長張國偉表示，感謝嘉義市府的支持與信任，讓王李基金會「行善助人、傳遞愛心」理念，能夠傳遞在每一個弱勢家庭中，讓愛化為實際行動，真正落地。也感謝全聯慶祥慈善事業基金會慷慨捐贈120箱桂格完膳100鉻配方與120箱，桂格葡萄糖胺鈣奶粉，營養品對於災後急需照顧健康與體力的弱勢族群來說，是一份及時且珍貴的幫助。

社會處李思賢處長表示，此次捐贈不僅為市民補充營養、守護健康，更為嘉義市的經濟弱勢家庭注入一股溫暖與希望。除了物資捐贈外，全聯慶祥慈善事業基金會也安排職場體驗活動，包含零售職場實地參訪與模擬面試，協助實物銀行服務對象深入了解產業實況，強化就業技能，提升自立能力，讓愛心從生活補給延伸至職涯發展，幫助更多家庭走出困境。

聚傳媒