台南風雨災情慘重 南市中醫師公會會員集資160.5萬捐助

丹娜絲颱風台南災情慘重，台南市中醫師公會理事長陳俊銘發起募款，理監事、會員熱烈響應，短短幾小時內善款衝破百萬元，共募得160.5萬元，今天陳俊銘與名譽理事長蘇守毅等公會代表捐贈市府。市長黃偉哲盼這筆善款與各界的善心，協助災區民眾度過難關，重建家園。

另立委賴惠員反映台南溪北地區眾多受災鄉親需要醫療關懷，蘇守毅也號召台南市中醫師公會聯合大台南中醫師公會，配合一起認領重災區，今天同時宣布將舉行重災區中醫義診，協助受災戶盡快解決疼痛、身心理疾病等問題。

陳俊銘、蘇守毅與公會副理事長黃建平、董亮見，中執會委員吳弘志、理事李耘瑄中午將捐款送至新營民治市政中心市長室，代表公會會員對災民的關心和祝福。黃偉哲代表接受並贈感謝狀。立委賴惠員到場見證。

陳俊銘表示，颱風受災嚴重的地區都在沿海區域，加上連日豪雨，造成嚴重淹水，讓原本嚴重的災情更是加重，感謝中醫界踴躍支持關懷，感謝市府團隊用心，希望會員們匯集的愛心善款，祝福受災戶早日修復重建完成，恢復正常生活。

蘇守毅表示，台南市中醫師公會會員同道為善不落人後，關懷鄉親，平日守護著民眾健康，面對天災肆虐，更是踴躍捐款，希望能協助受災鄉親度過難關，更希望農漁業災損早日復建。

黃偉哲說，台南市中醫師公會長年配合市府衛生局推動行動醫院計畫，深入偏鄉提供健康諮詢與中醫保健服務，展現對市民健康的關懷。此次風災後再度挺身而出賑災，為災後復原注入溫暖力量，令人敬佩。他要代表所有災民及市民朋友，向中醫師公會致謝。

黃偉哲表示，台南市面臨丹娜絲風災及隨後水災，一連串災情造成民眾嚴重損失，危機的時刻也見證台灣是個有愛的社會，不僅有來自台灣各地的捐款，甚至是日本的友誼城市也發起募捐，這些溫暖關懷都讓人感動。