災後中小企業座談 經濟復建服務團下周進駐台南

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
綠委辦災後中小企業座談，中央經濟復建服務團下周進駐台南。圖／郭國文提供
丹娜絲颱風造成台南農漁牧嚴重災損，衝擊在地中小企業、商圈店家產線中斷、設備損壞、營運停擺等挑戰，立委郭國文、林俊憲今天邀集經濟部、財政部、金管會到台南辦「丹娜絲颱風災後復工-中小企業座談會」，數十中小企業主、商圈代表、受災業者與會。

在場中小企業、商圈業者反映希望補助能夠放寬。經濟部表示，公布復工方案後，已滾動調整針對納管工廠、持有登記證的企業都能適用，其餘則是用服務業方案處理，會讓受災業者都能被照顧到。另畜牧業者反映現有補助資格認定條件可否放寬，郭國文說會跟林俊憲委員另外辦理座談會處理，解決民眾需求。

郭國文說災後復原涉及多面向，經過多次會勘協調農漁牧協處已在進行中，也爭取中央環境部7.8億石棉瓦專案並要求勞動部駐點災區，針對中小企業製造業、商業服務業急迫需求，兩位立委要求經濟部、財政部共組災後復建服務團進駐佳里，從前端收案到後端核定，一條線專案協助在地業者。

經濟部次長賴建信、財政部次長阮清華現場回應宣布：下周一11日開始，將派員進駐佳里區公所專案服務兩周，讓中小企業主能夠直接現場處理送案、申請受災證明、申貸疑義等問題，讓忙於善後的受災區能夠盡快回復經濟秩序。

郭國文表示，目前災後復工受災企業補助、災後復工貸款、租稅減免措施已定案，在與林俊憲攜手爭取復工貸款、租稅減免措施比照過去重大天災專案。另考量「丹娜絲颱風破紀錄16級陣風」造成店家鐵捲門、招牌、展示架生財器具設備損壞，經濟部宣布有稅籍登記的商業店家、南市府列管傳統市場攤商，都可以申請一萬元店家援助。

林俊憲稱經濟部已全面啟動災後協助機制，從資金、輔導到復工支持協助中小企業加速復原。融資方案企業最高可申貸5000萬元，個人300萬元額度，會要求財政部「從寬從速協助核貸」。要求補助金額跟門檻要再評估檢討。

