助台南中小企業災後復建 中央團隊進駐佳里服務
颱風丹娜絲侵襲造成台南多處受災，民進黨立委郭國文、林俊憲今天邀請經濟部、財政部等單位與受災中小企業代表座談，並決議11日起於佳里區公所展開為期兩週災後服務專案。
郭國文與林俊憲今天在佳里區公所辦理「丹娜絲颱風災後復工-中小企業座談會」，針對許多中小企業、商圈店家因風災影響，面臨產線中斷、設備損壞、營運停擺挑戰，安排政府單位與業者代表進行溝通。
郭國文致詞表示，災後復工三大面向已定案，復工貸款及租稅減免比照過去重大天災專案，考量到颱風丹娜絲破紀錄16級陣風造成店家鐵捲門、招牌、展示架生財器具設備損壞，經濟部宣布有稅籍登記的商店、南市府列管傳統市場攤商，都可以申請新台幣1萬元店家援助。
林俊憲表示，經濟部已全面啟動災後協助機制，從資金、輔導到復工支持，協助中小企業加速復原，針對融資方案，將要求財政部從寬從速協助核貸，補助金額與門檻也應再評估有無再檢討空間。
郭國文說，災後復原涉及多面向，經過多次會勘協調，農漁牧業協助已在進行中，也爭取環境部石綿瓦專案，並要求勞動部派員進駐災區；針對中小企業製造業、商業服務業急迫需求，希望經濟部與財政部共組災後復建服務團進駐佳里，從收案到核定，專案協助在地業者。
經濟部次長賴建信、財政部次長阮清華現場回應需求，宣布11日開始將會派員進駐佳里區公所，展開為期兩週的服務專案，讓中小企業主直接現場處理送案、申請受災證明、申貸疑義等問題，讓忙於善後的受災區能夠盡快回復經濟秩序。
