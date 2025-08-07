光電板放置處傳有紅色水窪 環境部採樣送驗

快訊

中央社／ 台北7日電

颱風丹娜絲致中南部光電案場毀損，環境部說，對廢光電板清除處理不佳、暫置未保持整潔3案場已各開罰100萬元；報載農地有紅色水窪，初判為鐵板車道生鏽，已採樣送驗。

環境部1日會同嘉義縣環保局，督察嘉義縣義竹鄉新庄、鹿草鄉荷苞嶼2個滯洪池太陽能光電案場的光電設施毀損清除處理進度，發現有部分受損太陽能板及浮具放置於滯洪池邊坡及台糖公司土地，其貯存地點未保持整潔，且未有防止污染滲漏之設備或措施。

嘉義縣環保局於4日依據廢棄物清理法，各裁罰新台幣100萬元，並限期於10日前完成改善，屆期若未完成改善，將按次處罰。

另外，環境部4日督察義竹鄉溪墘滯洪池太陽能光電案場的光電設施毀損清除處理進度，發現其暫存地點未保持整潔，且未有防止污染滲漏設備或措施。由嘉義縣環保局於昨天依據廢棄物清理法裁罰100萬元，並限期於15日前完成改善，屆期若未完成改善，將按次處罰。

環境部發布新聞稿表示，今天再次會同嘉義縣環保局及台糖公司人員，督察義竹鄉新庄滯洪池太陽能光電案場受損浮具暫置場，即媒體報導位於義竹鄉農地有紅色水窪處。

環境部指出，經現場查核，堆置物大部分是廢光電設施塑膠浮具，操作過程及暫存場並未發現有紅色水流出；不過，出入口鋪設鐵板車道，鐵板有生鏽情形，初步研判可能是造成紅色水的原因，現場檢測紅色水pH值為6.79，另已將現場採集水樣送驗，待檢測完成將依法辦理。

環境部表示，滯洪池受風災造成太陽光電設施損壞，光電業者從水域內將設施撈除上岸後，需有暫時收集或整理等前置作業空間，並將不堪使用設備或浮具等廢棄物，委託合格機構處理；目前業者已陸續外運清理，然其災後收集或整理過程仍不得污染環境，環境部與地方政府將持續監督業者改善。

嘉義 環境部 滯洪池 光電板

相關新聞

台南風雨災情慘重 南市中醫師公會會員集資160.5萬捐助

丹娜絲颱風台南災情慘重，台南市中醫師公會理事長陳俊銘發起募款，理監事、會員熱烈響應，短短幾小時內善款衝破百萬元，共募得1...

災後中小企業座談 經濟復建服務團下周進駐台南

丹娜絲颱風造成台南農漁牧嚴重災損，衝擊在地中小企業、商圈店家產線中斷、設備損壞、營運停擺等挑戰，立委郭國文、林俊憲今天邀...

台20線高雄寶來二橋至桃源區公所搶通 有條件通行

受先前豪雨影響，導致高雄市桃源區台20線南橫公路寶來二橋至桃源區公所多處路基缺口，交通部公路局表示，上午已搶通，但因部分...

向天爭取時間 水利單位全力搶修台南七股第二道防線

丹娜絲颱風強風暴潮侵襲，台南市七股區海堤多處破損，先前天文大潮更往馬路及社區溢流，水利單位在沿海搶修海堤，因連續暴雨影響...

丹娜絲風災募款累計2.4億元 目標募5億8月20日前都可捐

丹娜絲颱風7月6日襲台，離台後西南氣流造成強降雨，中南部地區災害嚴重，農業、漁業受損，房屋淹水、屋頂損毀，民眾家園待修繕...

金煌芒果價格看漲 高雄山區農路斷、盤商上不去

南部金煌芒果產季進入尾聲，每公斤市場拍賣價超過100元，高雄那瑪夏、桃源及六龜寶來等地高山芒果卻面臨農路中斷、盤商交通不...

