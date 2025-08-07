光電板放置處傳有紅色水窪 環境部採樣送驗

颱風丹娜絲致中南部光電案場毀損，環境部說，對廢光電板清除處理不佳、暫置未保持整潔3案場已各開罰100萬元；報載農地有紅色水窪，初判為鐵板車道生鏽，已採樣送驗。

環境部1日會同嘉義縣環保局，督察嘉義縣義竹鄉新庄、鹿草鄉荷苞嶼2個滯洪池太陽能光電案場的光電設施毀損清除處理進度，發現有部分受損太陽能板及浮具放置於滯洪池邊坡及台糖公司土地，其貯存地點未保持整潔，且未有防止污染滲漏之設備或措施。

嘉義縣環保局於4日依據廢棄物清理法，各裁罰新台幣100萬元，並限期於10日前完成改善，屆期若未完成改善，將按次處罰。

另外，環境部4日督察義竹鄉溪墘滯洪池太陽能光電案場的光電設施毀損清除處理進度，發現其暫存地點未保持整潔，且未有防止污染滲漏設備或措施。由嘉義縣環保局於昨天依據廢棄物清理法裁罰100萬元，並限期於15日前完成改善，屆期若未完成改善，將按次處罰。

環境部發布新聞稿表示，今天再次會同嘉義縣環保局及台糖公司人員，督察義竹鄉新庄滯洪池太陽能光電案場受損浮具暫置場，即媒體報導位於義竹鄉農地有紅色水窪處。

環境部指出，經現場查核，堆置物大部分是廢光電設施塑膠浮具，操作過程及暫存場並未發現有紅色水流出；不過，出入口鋪設鐵板車道，鐵板有生鏽情形，初步研判可能是造成紅色水的原因，現場檢測紅色水pH值為6.79，另已將現場採集水樣送驗，待檢測完成將依法辦理。

環境部表示，滯洪池受風災造成太陽光電設施損壞，光電業者從水域內將設施撈除上岸後，需有暫時收集或整理等前置作業空間，並將不堪使用設備或浮具等廢棄物，委託合格機構處理；目前業者已陸續外運清理，然其災後收集或整理過程仍不得污染環境，環境部與地方政府將持續監督業者改善。