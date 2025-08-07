嘉縣忠全橋、義仁吊橋雨災受損 爭取中央撥款重建

快訊

中央社／ 嘉義縣7日電

嘉縣中埔忠全橋、竹崎義仁吊橋受0728豪雨影響，橋墩基礎嚴重受損，民進黨立委陳冠廷日前實地瞭解後，向行政院公共工程委員會反映規劃重建及緊急修繕需求；工程會表示，盡快協助處理。

陳冠廷今天告訴中央社記者，昨天與公共工程委員會會談，除了解災後修繕規劃外，也當面反映地方希望中埔忠全橋、竹崎義仁吊橋緊急修繕及規劃重建的訴求。

對此，工程會表示，針對災後重建須協助的地方，他們會在收到縣府提報確認後盡速撥款重建；另外，也會特別針對這兩座橋了解情況，盡快協助處理。

陳冠廷表示，忠全橋位於中埔鄉石硦村，日前勘查發現橋墩已明顯裸露，基礎恐持續遭河水掏空；義仁吊橋橫跨牛稠溪，是竹崎鄉灣橋、義仁、義和3村村民重要交通動線，也是看夕陽及曲流的好去處，卻因為連續暴雨沖刷，影響橋墩而岌岌可危。

嘉義縣政府指出，忠全橋、義仁吊橋因有安危疑慮封閉中，同時封閉的還有縣道169線2.4k（梅山段）、縣道169線27k+500至33k（阿里山段）、嘉124鄉道3.5K（番路段）及台1線南下275.4K（水上段），上述路段進行搶修中。

