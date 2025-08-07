向天爭取時間 水利單位全力搶修台南七股第二道防線

丹娜絲颱風強風暴潮侵襲，台南市七股區海堤多處破損，先前天文大潮更往馬路及社區溢流，水利單位在沿海搶修海堤，因連續暴雨影響，市長黃偉哲今在臉書貼文說，向天爭取時間，搶建七股第二道防線！

黃偉哲說，天氣轉晴正是加緊施工的關鍵時機，丹娜絲颱風在沿海吹起16級陣風，掀起大浪改變地形地貌，社區外圍道路因此受大潮影響。上個月已要求水利局現勘破口，聯絡市府的工班與第六河川分署，補修沿海堤防。

以七股鹽埕社區，跟其他沿海社區一樣，市府實施「聚落圍堤」策略，以多重的海堤、土堤來防護社區，其中市道176號就是最後一道路堤。但這次強風吹起暴潮，風揚效應拉升水位沖破堤防。

水利局上月已緊急調度工班往外加建兩道防線，但工程受到8月初西南氣流豪雨影響而阻礙，近期天氣好轉，施工團隊士氣大振，正加緊趕工中。

第六河川分署也動員工班，加緊修復七股氣象雷達站的海堤。目前還是颱風好發季節，市府會與經濟部合作，盡快為社區築起三道防線。

市府的災害準備金只能應急，長期改善需要更完整的治水經費。最近有立委不經查證，質疑市府運用清淤經費。黃偉哲澄清，台南市政府所有清淤進度均公開透明，民眾可透過「台南水情即時通」APP查詢清淤報表，掌握最新進度與統計數據。。