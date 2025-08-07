快訊

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高

獨／台積電2奈米洩密…工程師背景曝光 清大教授說重話：不意外

聽新聞
0:00 / 0:00

向天爭取時間 水利單位全力搶修台南七股第二道防線

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
水利署第六河川分署，正在七股氣象雷達站附近修復海堤。圖／取自黃偉哲臉書
水利署第六河川分署，正在七股氣象雷達站附近修復海堤。圖／取自黃偉哲臉書

丹娜絲颱風強風暴潮侵襲，台南市七股區海堤多處破損，先前天文大潮更往馬路及社區溢流，水利單位在沿海搶修海堤，因連續暴雨影響，市長黃偉哲今在臉書貼文說，向天爭取時間，搶建七股第二道防線！

黃偉哲說，天氣轉晴正是加緊施工的關鍵時機，丹娜絲颱風在沿海吹起16級陣風，掀起大浪改變地形地貌，社區外圍道路因此受大潮影響。上個月已要求水利局現勘破口，聯絡市府的工班與第六河川分署，補修沿海堤防。

以七股鹽埕社區，跟其他沿海社區一樣，市府實施「聚落圍堤」策略，以多重的海堤、土堤來防護社區，其中市道176號就是最後一道路堤。但這次強風吹起暴潮，風揚效應拉升水位沖破堤防。

水利局上月已緊急調度工班往外加建兩道防線，但工程受到8月初西南氣流豪雨影響而阻礙，近期天氣好轉，施工團隊士氣大振，正加緊趕工中。

第六河川分署也動員工班，加緊修復七股氣象雷達站的海堤。目前還是颱風好發季節，市府會與經濟部合作，盡快為社區築起三道防線。

市府的災害準備金只能應急，長期改善需要更完整的治水經費。最近有立委不經查證，質疑市府運用清淤經費。黃偉哲澄清，台南市政府所有清淤進度均公開透明，民眾可透過「台南水情即時通」APP查詢清淤報表，掌握最新進度與統計數據。。

行政院今天將提出災後復原重建特別條例，將籌措災區所需經費。黃偉哲表示，市府已向中央提案，爭取七股大寮排水整治工程及潟湖與沙洲復育計畫，期盼朝野各界共同支持特別條例，協助重建加速，早日復原。

土堤防線遭受丹娜絲帶來的暴潮衝破，近日利用好天氣加緊修復。圖／取自黃偉哲臉書
土堤防線遭受丹娜絲帶來的暴潮衝破，近日利用好天氣加緊修復。圖／取自黃偉哲臉書
水利局的工班在七股鹽埕社區外搶建第二道防線。圖／取自黃偉哲臉書
水利局的工班在七股鹽埕社區外搶建第二道防線。圖／取自黃偉哲臉書
在海巡署的西寮執檢站附近，水利局搭建鋼便橋，才能興建第一道防線。圖／取自黃偉哲臉書
在海巡署的西寮執檢站附近，水利局搭建鋼便橋，才能興建第一道防線。圖／取自黃偉哲臉書
天氣轉好，工班士氣大振，加緊趕工。圖／取自黃偉哲臉書
天氣轉好，工班士氣大振，加緊趕工。圖／取自黃偉哲臉書

台南 黃偉哲 丹娜絲颱風

延伸閱讀

影／災區拆屋有補助…受災戶轟一問三不知 台南議員批政府後勤沒跟上

丹娜絲風災中南部受損慘重 前瞻治水預算執行率最慘也是「這3縣市」

丹娜絲颱風重創台南 藍綠議員齊轟市府救災延誤

安南區豪雨淹水 黃偉哲：再爭取5.5億改善六塊寮排水

相關新聞

影／災區拆屋有補助…受災戶轟一問三不知 台南議員批政府後勤沒跟上

政府宣布台南災區除修繕房屋建築有補助，連拆除經費也可申請補助，接著立即發布圖卡到各災區。但民眾到區公所詢問，接電話的人不...

823水災後溪墘滯洪池光電廠完工 不到4年遭丹娜絲風災毀損還挨罰

2018年823大雨，造成嘉縣義竹鄉、布袋鎮嚴重災情，水利署投入經費闢建義竹鄉溪墘滯洪池，解決淹水，並利用水域發展太陽能...

政院通過丹娜絲風災特別條例草案 匡列560億元救災

丹娜絲颱風重創南部，行政院7日通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，爭取編列特別預算新台幣560億元。...

台29線那瑪夏往甲仙「山路崩塌持續搶修」 便道改5時段開放

日前因西南氣流造成高雄市那瑪夏區台29臨11線0K~12K(那瑪夏至五里埔)主要聯外道路受阻，公路局南區養護工程分局經搶...

影／風災毀光電板暫置農地…民代憂2度汙染 空拍鳥瞰現況曝光

丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣，釀慘重災情，災後逾1個月，災害仍未復原，沿海義竹郷等地滯洪池打撈上岸的大量毀壞光電板廢棄物，...

台20線高雄寶來二橋至桃源區公所搶通 有條件通行

受先前豪雨影響，導致高雄市桃源區台20線南橫公路寶來二橋至桃源區公所多處路基缺口，交通部公路局表示，上午已搶通，但因部分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。