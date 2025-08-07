丹娜絲風災募款累計2.4億元 目標募5億8月20日前都可捐

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
丹娜絲颱風7月6日由嘉義布袋登陸，帶來嚴重災損，農業、漁業受損最為嚴重，中南部地區房屋淹水、屋頂損毀，民眾家園待修繕復原，行政院指示衛福部轄下賑災基金會負責募款。本報資料照片
丹娜絲颱風7月6日襲台，離台後西南氣流造成強降雨，中南部地區災害嚴重，農業、漁業受損，房屋淹水、屋頂損毀，民眾家園待修繕復原。賑災基金會設立「114年丹娜絲風災募款專案」，截至8月6日，累計捐款2萬18筆，合計募得2億9838萬4476元，其中百萬以上捐款共55筆，合計占捐款總額逾2.4億元，捐款時間至8月20日截止。

賑災基金會指出，114年丹娜絲風災募款專案設定目標為5億元，所募得款項專款專用，用於災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目。因募款產生的行政、人事等作業費用，概由賑災基金會自行支出，不使用本次募得善款。後續款項運用將受理公私部門申請，由本會嚴格審查、儘速執行，募款結束後，依規定進行公開徵信，並公開款項支出清單，嚴謹遵守募款責信原則。

風災發生的第一時間往往由各公務機關與民間團體組織協同緊急避難救災，而災後重建、災區經濟復甦，都是以年為單位、既深且遠的重要工作。本年度已進入太平洋颱風季，為妥善救助丹娜絲颱風影響災民，並為後續可能的重大災害做好準備，賑災基金會應行政院指示投入募款，盼各界慷慨解囊，義助災民。

本次募款專案時間至8月20日止，為期1個月，預計募款金額5億元，捐款管道如下：

一、匯款

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行　長春分行（005）

銀行帳號：102-005-19896-5

民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。。

二、外匯：

1.SWIFT CODE：「LBOTTWTP102」。

2.NAME：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」

3.ACCOUNT NO.：「102-005-19896-5」

4.BANK NAME：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。

5.ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459,Taiwan(R.O.C.)」。

三、LINE Pay：

進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「114年丹娜絲風災募款專案」進行捐款，用戶可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行的信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。（使用捐款手續費全額由LINE Pay及合作銀行中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行吸收）

四、四大超商：

自7月21日（一）上午九時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OK mart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「114年丹娜絲風災募款專案」。

