快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

台20線高雄寶來二橋至桃源區公所搶通 有條件通行

中央社／ 台北7日電
日前受豪大雨影響，台20線南橫公路多處受災。今上午已搶通，目前仍限3.5噸以下小型車通行。（交通部公路局南區養護工程分局提供）中央社
日前受豪大雨影響，台20線南橫公路多處受災。今上午已搶通，目前仍限3.5噸以下小型車通行。（交通部公路局南區養護工程分局提供）中央社

受先前豪雨影響，導致高雄市桃源區台20線南橫公路寶來二橋至桃源區公所多處路基缺口，交通部公路局表示，上午已搶通，但因部分路段受損嚴重，目前仍限3.5噸以下小型車通行。

西南氣流引進水氣，日前為中南部帶來豪雨，並造成台20線多處路段坍方及路基缺口。

交通部公路局南區養護工程分局發布新聞稿表示，高雄市桃源區台20線79K至89K+500（寶來二橋至桃源區公所），因受0728豪雨影響導致多處路基缺口，經甲仙工務段積極動員搶修，今天上午11時搶通並恢復通行。

不過，南區養護工程分局指出，因部分路段受損嚴重，短期暫無法恢復原有路寬及路面，這次開放通行仍限3.5噸以下小型車通行，後續將持續辦理修復作業。

南區養護工程分局呼籲，用路人行經工區留意車前狀況，並遵從現場人員指示通過，且災後山區道路通行仍存一定風險，呼籲一般遊客短期內非必要暫勿上山。

桃源 豪雨 高雄市

延伸閱讀

金煌芒果價格看漲 高雄山區農路斷、盤商上不去

台29線那瑪夏往甲仙「山路崩塌持續搶修」 便道改5時段開放

高雄桃源區交通仍中斷明日停班課 寶來二橋受損嚴重單向管制

大雨不斷北大武山多處塌陷路基流失 封山到年底

相關新聞

台南風雨災情慘重 南市中醫師公會會員集資160.5萬捐助

丹娜絲颱風台南災情慘重，台南市中醫師公會理事長陳俊銘發起募款，理監事、會員熱烈響應，短短幾小時內善款衝破百萬元，共募得1...

災後中小企業座談 經濟復建服務團下周進駐台南

丹娜絲颱風造成台南農漁牧嚴重災損，衝擊在地中小企業、商圈店家產線中斷、設備損壞、營運停擺等挑戰，立委郭國文、林俊憲今天邀...

台20線高雄寶來二橋至桃源區公所搶通 有條件通行

受先前豪雨影響，導致高雄市桃源區台20線南橫公路寶來二橋至桃源區公所多處路基缺口，交通部公路局表示，上午已搶通，但因部分...

向天爭取時間 水利單位全力搶修台南七股第二道防線

丹娜絲颱風強風暴潮侵襲，台南市七股區海堤多處破損，先前天文大潮更往馬路及社區溢流，水利單位在沿海搶修海堤，因連續暴雨影響...

丹娜絲風災募款累計2.4億元 目標募5億8月20日前都可捐

丹娜絲颱風7月6日襲台，離台後西南氣流造成強降雨，中南部地區災害嚴重，農業、漁業受損，房屋淹水、屋頂損毀，民眾家園待修繕...

金煌芒果價格看漲 高雄山區農路斷、盤商上不去

南部金煌芒果產季進入尾聲，每公斤市場拍賣價超過100元，高雄那瑪夏、桃源及六龜寶來等地高山芒果卻面臨農路中斷、盤商交通不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。