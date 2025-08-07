台20線高雄寶來二橋至桃源區公所搶通 有條件通行

受先前豪雨影響，導致高雄市桃源區台20線南橫公路寶來二橋至桃源區公所多處路基缺口，交通部公路局表示，上午已搶通，但因部分路段受損嚴重，目前仍限3.5噸以下小型車通行。

西南氣流引進水氣，日前為中南部帶來豪雨，並造成台20線多處路段坍方及路基缺口。

交通部公路局南區養護工程分局發布新聞稿表示，高雄市桃源區台20線79K至89K+500（寶來二橋至桃源區公所），因受0728豪雨影響導致多處路基缺口，經甲仙工務段積極動員搶修，今天上午11時搶通並恢復通行。

不過，南區養護工程分局指出，因部分路段受損嚴重，短期暫無法恢復原有路寬及路面，這次開放通行仍限3.5噸以下小型車通行，後續將持續辦理修復作業。

南區養護工程分局呼籲，用路人行經工區留意車前狀況，並遵從現場人員指示通過，且災後山區道路通行仍存一定風險，呼籲一般遊客短期內非必要暫勿上山。