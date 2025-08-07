台20線高雄寶來二橋至桃源區公所搶通 有條件通行
受先前豪雨影響，導致高雄市桃源區台20線南橫公路寶來二橋至桃源區公所多處路基缺口，交通部公路局表示，上午已搶通，但因部分路段受損嚴重，目前仍限3.5噸以下小型車通行。
西南氣流引進水氣，日前為中南部帶來豪雨，並造成台20線多處路段坍方及路基缺口。
交通部公路局南區養護工程分局發布新聞稿表示，高雄市桃源區台20線79K至89K+500（寶來二橋至桃源區公所），因受0728豪雨影響導致多處路基缺口，經甲仙工務段積極動員搶修，今天上午11時搶通並恢復通行。
不過，南區養護工程分局指出，因部分路段受損嚴重，短期暫無法恢復原有路寬及路面，這次開放通行仍限3.5噸以下小型車通行，後續將持續辦理修復作業。
南區養護工程分局呼籲，用路人行經工區留意車前狀況，並遵從現場人員指示通過，且災後山區道路通行仍存一定風險，呼籲一般遊客短期內非必要暫勿上山。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言