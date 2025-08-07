金煌芒果價格看漲 高雄山區農路斷、盤商上不去
南部金煌芒果產季進入尾聲，每公斤市場拍賣價超過100元，高雄那瑪夏、桃源及六龜寶來等地高山芒果卻面臨農路中斷、盤商交通不便無法運輸等難題，桃源舉重國手高展宏家中果園2萬粒芒果採收無望。那瑪夏區公所拍攝短影音，積極為碩果僅存的芒果找宅配出路。
0728豪雨導致山區道路中斷，台20線南橫公路及台29線那瑪夏至五里埔道路皆採取通行管制，一般民眾無法上山，另外山區受損農路更是比比皆是。
金煌芒果高雄種植面積達1012公頃，年產量約4708公噸，每年產期為7至9月，主要集中在六龜、桃源及那瑪夏三區。桃源、那瑪夏產出的金煌芒果較晚熟，不過高海拔芒果的口感與平地不同，價格不差。今年量少，價格更好，今日北農的上品拍賣價格高達116元。
此次豪雨造成農路中斷、果園淹水，桃源區200多公頃及那瑪夏52公頃果園受創嚴重。舉重國手高展宏位在桃源區的果園僅採收兩次，大約還有2萬粒芒果尚未採收。家人說，農路不通根本不知道果園受損情況，「近600筆訂單都被迫取消，心情很低落」。
那瑪夏部分也很嚴重，因對外運輸不便，區公所拍片短影音行銷山上芒果。區公所表示，山區道路中斷，盤商進不來、芒果出不去，農友種了滿滿的愛心芒果，切來吃、打成冰沙、做成果乾、配滷肉飯，希望外界多支持訂購。
甲仙地區農會總幹事曾海星表示，農會有辦理芒果共同運銷，若有農民反映會協助運銷。六龜區農會總幹事林芷蕾說，六龜芒果已經採收得差不多，不過寶來以上果園尚未採收完，部分果園也因為農路不通沒辦法載貨，只能靠農民自運，今年芒果價錢很好，可惜產量太少。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言