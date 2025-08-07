金煌芒果價格看漲 高雄山區農路斷、盤商上不去

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
此次豪雨造成那瑪夏不少芒果園泡水，最麻煩是聯外道路運輸不便，農民擔心芒果沒人買。記者徐白櫻／翻攝
南部金煌芒果產季進入尾聲，每公斤市場拍賣價超過100元，高雄那瑪夏桃源及六龜寶來等地高山芒果卻面臨農路中斷、盤商交通不便無法運輸等難題，桃源舉重國手高展宏家中果園2萬粒芒果採收無望。那瑪夏區公所拍攝短影音，積極為碩果僅存的芒果找宅配出路。

0728豪雨導致山區道路中斷，台20線南橫公路及台29線那瑪夏至五里埔道路皆採取通行管制，一般民眾無法上山，另外山區受損農路更是比比皆是。

金煌芒果高雄種植面積達1012公頃，年產量約4708公噸，每年產期為7至9月，主要集中在六龜、桃源及那瑪夏三區。桃源、那瑪夏產出的金煌芒果較晚熟，不過高海拔芒果的口感與平地不同，價格不差。今年量少，價格更好，今日北農的上品拍賣價格高達116元。

此次豪雨造成農路中斷、果園淹水，桃源區200多公頃及那瑪夏52公頃果園受創嚴重。舉重國手高展宏位在桃源區的果園僅採收兩次，大約還有2萬粒芒果尚未採收。家人說，農路不通根本不知道果園受損情況，「近600筆訂單都被迫取消，心情很低落」。

那瑪夏部分也很嚴重，因對外運輸不便，區公所拍片短影音行銷山上芒果。區公所表示，山區道路中斷，盤商進不來、芒果出不去，農友種了滿滿的愛心芒果，切來吃、打成冰沙、做成果乾、配滷肉飯，希望外界多支持訂購。

甲仙地區農會總幹事曾海星表示，農會有辦理芒果共同運銷，若有農民反映會協助運銷。六龜區農會總幹事林芷蕾說，六龜芒果已經採收得差不多，不過寶來以上果園尚未採收完，部分果園也因為農路不通沒辦法載貨，只能靠農民自運，今年芒果價錢很好，可惜產量太少。

山區道路受阻運輸不便，那瑪夏區公所拍攝影片行銷金煌芒果。圖／翻攝那瑪夏公所臉書
山區道路受阻運輸不便，那瑪夏區公所拍攝影片行銷金煌芒果，臉書也提供。圖／翻攝那瑪夏公所臉書
