影／災區拆屋有補助…受災戶轟一問三不知 台南議員批政府後勤沒跟上

政府宣布台南災區除修繕房屋建築有補助，連拆除經費也可申請補助，接著立即發布圖卡到各災區。但民眾到區公所詢問，接電話的人不知所云、根本不知如何受理。市議員李宗翰今天不滿批「上級後勤沒作為，讓第一線的公所人員承擔當砲灰」。

許多災區居民抱怨雖然風災住宅受損修繕政府有補助，很多破損的建築物件要先拆除，但拆除就沒有補助，災民沒有能力處理。雲嘉南災後復原前進指揮所昨天在台南市政府宣布，符合修繕補助的災民，也可以申請拆除經費補助。

不過李宗翰今天在市議會質詢時民政局長姜淋煌質疑，政府一宣布就馬上發圖卡，結果如何申請到現在都沒有事先規畫，連申請表格都沒有。結果受災戶詢問公所，第一線的公所人員也不知道該怎麼受理，該找誰？

姜淋煌回稱相關作業要工務局先有處理辦法，預計下午開完會後民政局才能回覆。李宗翰不滿認為行政作業應該先完備至少有初步實質內容才公告，「我昨天就收到圖卡、到現在都還不知道實際內容是什麼？」

他質疑政府災害應變反應速度太慢，風災兩周以後才成立11災區去聯合服務中心，做現在網路通訊發達，不要什麼事都要開會、公文往來才能起步，今天下午開會，明天打公文，要等下周才處理，為什麼昨天就發圖卡？

質詢休息時間，李宗翰上前追問，要求市府不要老是坐而言，要起而行動作要加快。市長黃偉哲表示，上月15日中央宣布提供慰助金申請，但市政府的表單中央不接受、又要重新製作。

黃偉哲指出，而今中央宣布拆除也可申請補助，但如何申請、作業要點、表格至今都還沒有，市府團隊橫向聯繫可能還做不夠，但動作在各災區縣市裡面算快了，會努力加快盡快做好表單，先提供表單受理民眾申請。