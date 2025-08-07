快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

勞動部：庇護工場災損 最高補助100萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
台南市「蓮心園庇護農藝工場」溫網室嚴重受創，可申請災損補助。勞發署／提供
台南市「蓮心園庇護農藝工場」溫網室嚴重受創，可申請災損補助。勞發署／提供

為協助因丹娜絲颱風受創之庇護工場儘速復原，勞動部依「補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」第4點之1規定公告，庇護工場得向地方政府申請裝潢及設備汰換維修或搬遷費補助，以協助庇護工場穩定營運及保障庇護員工就業。

庇護工場設備因颱風災損修繕，勞動部補助裝潢及設備汰換維修或搬遷費，依庇護員工人數補助，6人以下最高補助36萬元；7至12人最高46萬元；13至18人最高56萬元；19至24人最高66萬元；25至30人最高76萬元；31人以上，每增加1人增加補助1萬元，最高補助100萬元。

庇護工場裝潢及設備之汰換維修或搬遷費補助，原計畫規定每三年補助一次，因丹娜絲颱風造成部分縣市地區重創，轄內庇護工場有農場溫網室嚴重損害及看板毀壞等不同程度災損，本次勞動部特別公告因颱風天然災害損失復原，將不受每3年補助1次限制，申請補助期間自即日起至2025年12月31日止。

有關庇護工場因颱風災損補助措施，已公告於勞動部勞動力發展署官網，供民眾查詢。如有疑義，亦可洽各縣市政府勞政單位或勞動力發展署。

颱風 勞動部 庇護工場

延伸閱讀

楊瓊瓔現勘台中后里農損 促農糧署簡化救助流程

擴大適用範圍！已歸化、設籍新住民可領職訓津貼 30.5萬人受惠

0728豪雨重創彰化農作 8/19前受理現金救助申請

中風4年後順利重返職場 她從被照顧者轉身成為居家照服員

相關新聞

影／災區拆屋有補助…受災戶轟一問三不知 台南議員批政府後勤沒跟上

政府宣布台南災區除修繕房屋建築有補助，連拆除經費也可申請補助，接著立即發布圖卡到各災區。但民眾到區公所詢問，接電話的人不...

823水災後溪墘滯洪池光電廠完工 不到4年遭丹娜絲風災毀損還挨罰

2018年823大雨，造成嘉縣義竹鄉、布袋鎮嚴重災情，水利署投入經費闢建義竹鄉溪墘滯洪池，解決淹水，並利用水域發展太陽能...

政院通過丹娜絲風災特別條例草案 匡列560億元救災

丹娜絲颱風重創南部，行政院7日通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，爭取編列特別預算新台幣560億元。...

台29線那瑪夏往甲仙「山路崩塌持續搶修」 便道改5時段開放

日前因西南氣流造成高雄市那瑪夏區台29臨11線0K~12K(那瑪夏至五里埔)主要聯外道路受阻，公路局南區養護工程分局經搶...

影／風災毀光電板暫置農地…民代憂2度汙染 空拍鳥瞰現況曝光

丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣，釀慘重災情，災後逾1個月，災害仍未復原，沿海義竹郷等地滯洪池打撈上岸的大量毀壞光電板廢棄物，...

颱風致災損 勞動部公告庇護工場可申請裝潢、設備補助

為協助因丹娜絲颱風受創的庇護工場儘速復原，勞動部依「補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」第4點之1規定公告，庇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。