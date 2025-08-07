勞動部：庇護工場災損 最高補助100萬元

為協助因丹娜絲颱風受創之庇護工場儘速復原，勞動部依「補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」第4點之1規定公告，庇護工場得向地方政府申請裝潢及設備汰換維修或搬遷費補助，以協助庇護工場穩定營運及保障庇護員工就業。

庇護工場設備因颱風災損修繕，勞動部補助裝潢及設備汰換維修或搬遷費，依庇護員工人數補助，6人以下最高補助36萬元；7至12人最高46萬元；13至18人最高56萬元；19至24人最高66萬元；25至30人最高76萬元；31人以上，每增加1人增加補助1萬元，最高補助100萬元。

庇護工場裝潢及設備之汰換維修或搬遷費補助，原計畫規定每三年補助一次，因丹娜絲颱風造成部分縣市地區重創，轄內庇護工場有農場溫網室嚴重損害及看板毀壞等不同程度災損，本次勞動部特別公告因颱風天然災害損失復原，將不受每3年補助1次限制，申請補助期間自即日起至2025年12月31日止。

有關庇護工場因颱風災損補助措施，已公告於勞動部勞動力發展署官網，供民眾查詢。如有疑義，亦可洽各縣市政府勞政單位或勞動力發展署。