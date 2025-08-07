台29線那瑪夏往甲仙「山路崩塌持續搶修」 便道改5時段開放

快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
日前因西南氣流造成高雄市那瑪夏區台29臨11線0K~12K(那瑪夏至五里埔)主要聯外道路受阻，公路局南區養護工程分局經搶修後，4日下午5時搶通維生便道開放通行。圖／高雄市原民會提供
日前因西南氣流造成高雄市那瑪夏區台29臨11線0K~12K(那瑪夏至五里埔)主要聯外道路受阻，公路局南區養護工程分局經搶修後，4日下午5時搶通維生便道開放通行，考量受災路段仍持續辦理路基路堤保護作業，在地居民也有民生需求下，將原本只開放1個時段通行，調整為5個時段，但仍不開放一般民眾通行。

台29臨11線0K~12K緊急通行便道，原本開放時段為下午5點到5點半，考量各災點持續辦理路基路堤加強作業及路面整理，後來再度增加上午7點半至8點、中午12點至12時半2個時段。公路局表示，7日開始全面調整為每日上午6時30分至8時、上午10時至10時30、中午12時至13時、下午3時至3時30分、下午5時至6時。

除了上述5個時段外，其餘時段不開放通行，公路局表次，管制車種為僅開放五噸以下小型車通行，僅開放當地居民、工作需求、農產及救災物資運輸使用，敬請相關人車行經施工區域留意車前狀況，並遵照現場指揮人員引導；通行時段若經評估有安全顧慮將立即暫停通行，以策安全。

夏至 那瑪夏 高雄市

