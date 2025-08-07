豪雨災後重建特別條例草案匡列560億 涵蓋9縣市

丹娜絲颱風與後續雨勢重創西南部，行政院會今天通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，經費規模為560億元，納入包括農業、水電、道路、水利設施搶修和復原計畫，尚有災後衛生環境、文化、社福建設等重建經費，施行日期將自公布日至2027年12月31日止，屆滿時得經立法院同意延長，保持彈性。

針對適用地區，行政院長卓榮泰指出，特別條例涵蓋的致災地區，除了嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣等，也把台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣有因此致災的地區，請主管機關工程會，能依實際認定給予納入整個災區，依法辦理。

卓榮泰也提到，昨天已經拜訪過立法院，立法院長韓國瑜也承諾會用最快的速度，來納入整個議程的安排，之後政院會在通過特別預算，由特別預算通過之後來執行，執行過程會比搶修更困難，時間更多，希望各個部會可以全力投入。

今年7月，丹娜絲颱風造成嘉南沿海地區嚴重災損，後續的西南氣流帶來強降雨，擴大雲嘉南地區的災損，據統計，目前房屋毀損已達4.3萬戶、電線桿毀損近2500支、基地台受損逾1300座；7月28日開始，嘉南高屏等縣市連續豪大雨，也使多處的道路、水利設施、農牧設施等等，都蒙受重大的嚴重損失。

卓榮泰今在院會指出，行政院雖然核定「丹娜絲風災家園復原慰助金專案」，以及「上工獎勵金」跟「媒合簽約獎勵金」等三項災後重建計畫，也一共準備支應超過31億元以上的經費。但因災情不斷擴大，依照現行災害防救法的相關規定辦理災後復原所需的經費，已經有所不足，有必要提出特別條例草案。

根據特別條例草案，特別條例主管機關為行政院工程會，災區範圍以現行行政院公告為主，未規定者適用「災害防救法」及其他相關法律規定。若其他法律規定比特別條例更有利於災後復原重建，將適用最有利法律。

特別條例適用的災區復原重建範圍有10個項目，包含農業設施、電力系統和電信系統及有線廣播電視系統、自來水和瓦斯及燃氣設施、家園及公共設施、水利設施、道路及交通、環境衛生復原、社會復原及產業促進，以及其他經各中央執行機關認定有復原重建必要的項目。

特別條例匡列經費上限為560億元，得視國際情勢變化分期編列特別預算；經費來源，得移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應；其每年度舉借債務的額度，不受公共債務法第5條第7項規定限制。

中央政府總預算及特別預算在此條例施行期間的舉債額度合計數，不得超過該期間總預算及特別預算歲出總額度合計數的15%，且本條例施行期間，中央政府所舉借的1年以上公共債務未償餘額預算數，應依公共債務法第5條第1項規定辦理。

同時明定地方執行該條例及災害防救法規定事項所需經費，中央政府應核實補助，並同意地方政府以代收代付方式執行；因應各項災區復原重建工作緊急需要，中央執行機關得報請行政院同意後，得於第一項特別預算案未完成法定程序前，先行支付其一部分。

草案也規範，特別條例施行日期將自公布日至2027年12月31日為止，施行屆滿，得經立法院同意延長，保持彈性。另外，特別條例將比照疫後特別條例，自各機關領取津貼、補助、救助、慰助金及其他給與，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行標的。