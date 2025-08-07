快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

823水災後溪墘滯洪池光電廠完工 不到4年遭丹娜絲風災毀損還挨罰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2018年823水災後，2021年嘉縣沿海義竹鄉滯洪池光電廠完工， 不到4年遭丹娜絲風災毀損，還因清除廢光電板違反廢清法遭環保局重罰。圖／讀者提供
2018年823水災後，2021年嘉縣沿海義竹鄉滯洪池光電廠完工， 不到4年遭丹娜絲風災毀損，還因清除廢光電板違反廢清法遭環保局重罰。圖／讀者提供

2018年823大雨，造成嘉縣義竹鄉、布袋鎮嚴重災情，水利署投入經費闢建義竹鄉溪墘滯洪池，解決淹水，並利用水域發展太陽能光電，2021年9月17日溪墘滯洪池浮力式太陽光電廠啟用，短短3年多，7月6日遭布袋登陸丹娜絲颱風破壞，當時廠商指稱光電板「錨固耐風」，仍不敵逾10級以上強風吹襲。

當時太陽能廠商指稱，電廠4大特色：「浮力式光電系統」設計，優點是可隨水位變化自行調節，能移動清淤，不影響滯洪池防洪，兼顧綠電效益與環境生態；「錨固耐風」，耐風設計專業浮台，結構強度能安然度過颱風季；「環保無毒」，設備用環保無毒材料，具可回收及可回復性；「打造親民綠色空間」，落實綠能環保科技兼顧休閒遊憩。

溪墘滯洪池光電廠啟用，由行政院前副院長沈榮津、縣長翁章梁及廠商等慶祝，2019年經濟部推動「流域綜合治理計劃」滯洪池工程，台糖配合政策無償提供土地，釋出262公頃土地建置10座滯洪池，廠商在縣內建中埔公館、義竹溪墘等2座水面型光電廠。2020年10月公館滯洪池啟用，隔年再啟用溪墘滯洪池，2處建置容量總計25MWp，投資額約12.5億元。

義竹鄉溪墘滯洪池光電廠啟用不到4年，遭風災受損，昨天溪墘滯洪池岸邊貯存區，因露天堆置大量廢光電模組，無防止雨水滲透設施，遭環保局違反廢清法開罰百萬元。

民進黨推水域光電，受災嚴重滯洪池光電如何善後？環境品質文教基金會副秘書長鄭佾展說，滯洪池光電要檢討，一般人想像光電可使用20年，但台灣颱風頻繁，這次設置不到10年就「翻車」；水域光電多半「試辦計畫」，上面要做，下面就趕快找地，所以環境部一直補破網。

鄭佾展認為，光電亂象，「核心問題是我們沒有能源政策環評，如果有，就可以處理跨部門問題，比如，到底有多少滯洪池空間要使用？離岸風電要多少？就會有情境推估。也就是說，源頭法規在前幾年沒有做，最後嘗到苦果」。

2018年823水災後，2021年嘉縣沿海義竹鄉滯洪池光電廠完工， 不到4年遭丹娜絲風災毀損，還因清除廢光電板違反廢清法遭環保局重罰。圖／讀者提供
2018年823水災後，2021年嘉縣沿海義竹鄉滯洪池光電廠完工， 不到4年遭丹娜絲風災毀損，還因清除廢光電板違反廢清法遭環保局重罰。圖／讀者提供
2018年823水災後，2021年嘉縣沿海義竹鄉滯洪池光電廠完工， 不到4年遭丹娜絲風災毀損，還因清除廢光電板違反廢清法遭環保局重罰。圖／讀者提供
2018年823水災後，2021年嘉縣沿海義竹鄉滯洪池光電廠完工， 不到4年遭丹娜絲風災毀損，還因清除廢光電板違反廢清法遭環保局重罰。圖／讀者提供

滯洪池 丹娜絲颱風

延伸閱讀

風災後復建標準 嘉義修繕補助措施比照台南

丹娜絲風災中南部受損慘重 前瞻治水預算執行率最慘也是「這3縣市」

盼讓災民生活早回正軌 賴清德：提高丹娜絲重建條例預算規模

高雄市0728豪雨第二波農損救助 8/6起受理申報

相關新聞

影／災區拆屋有補助…受災戶轟一問三不知 台南議員批政府後勤沒跟上

政府宣布台南災區除修繕房屋建築有補助，連拆除經費也可申請補助，接著立即發布圖卡到各災區。但民眾到區公所詢問，接電話的人不...

823水災後溪墘滯洪池光電廠完工 不到4年遭丹娜絲風災毀損還挨罰

2018年823大雨，造成嘉縣義竹鄉、布袋鎮嚴重災情，水利署投入經費闢建義竹鄉溪墘滯洪池，解決淹水，並利用水域發展太陽能...

政院通過丹娜絲風災特別條例草案 匡列560億元救災

丹娜絲颱風重創南部，行政院7日通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，爭取編列特別預算新台幣560億元。...

台29線那瑪夏往甲仙「山路崩塌持續搶修」 便道改5時段開放

日前因西南氣流造成高雄市那瑪夏區台29臨11線0K~12K(那瑪夏至五里埔)主要聯外道路受阻，公路局南區養護工程分局經搶...

影／風災毀光電板暫置農地…民代憂2度汙染 空拍鳥瞰現況曝光

丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣，釀慘重災情，災後逾1個月，災害仍未復原，沿海義竹郷等地滯洪池打撈上岸的大量毀壞光電板廢棄物，...

颱風致災損 勞動部公告庇護工場可申請裝潢、設備補助

為協助因丹娜絲颱風受創的庇護工場儘速復原，勞動部依「補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」第4點之1規定公告，庇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。