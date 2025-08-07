823水災後溪墘滯洪池光電廠完工 不到4年遭丹娜絲風災毀損還挨罰

2018年823大雨，造成嘉縣義竹鄉、布袋鎮嚴重災情，水利署投入經費闢建義竹鄉溪墘滯洪池，解決淹水，並利用水域發展太陽能光電，2021年9月17日溪墘滯洪池浮力式太陽光電廠啟用，短短3年多，7月6日遭布袋登陸丹娜絲颱風破壞，當時廠商指稱光電板「錨固耐風」，仍不敵逾10級以上強風吹襲。

當時太陽能廠商指稱，電廠4大特色：「浮力式光電系統」設計，優點是可隨水位變化自行調節，能移動清淤，不影響滯洪池防洪，兼顧綠電效益與環境生態；「錨固耐風」，耐風設計專業浮台，結構強度能安然度過颱風季；「環保無毒」，設備用環保無毒材料，具可回收及可回復性；「打造親民綠色空間」，落實綠能環保科技兼顧休閒遊憩。

溪墘滯洪池光電廠啟用，由行政院前副院長沈榮津、縣長翁章梁及廠商等慶祝，2019年經濟部推動「流域綜合治理計劃」滯洪池工程，台糖配合政策無償提供土地，釋出262公頃土地建置10座滯洪池，廠商在縣內建中埔公館、義竹溪墘等2座水面型光電廠。2020年10月公館滯洪池啟用，隔年再啟用溪墘滯洪池，2處建置容量總計25MWp，投資額約12.5億元。

義竹鄉溪墘滯洪池光電廠啟用不到4年，遭風災受損，昨天溪墘滯洪池岸邊貯存區，因露天堆置大量廢光電模組，無防止雨水滲透設施，遭環保局違反廢清法開罰百萬元。

民進黨推水域光電，受災嚴重滯洪池光電如何善後？環境品質文教基金會副秘書長鄭佾展說，滯洪池光電要檢討，一般人想像光電可使用20年，但台灣颱風頻繁，這次設置不到10年就「翻車」；水域光電多半「試辦計畫」，上面要做，下面就趕快找地，所以環境部一直補破網。