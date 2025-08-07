影／風災毀光電板暫置農地…民代憂2度汙染 空拍鳥瞰現況曝光

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣，釀慘重災情，災後逾1個月，災害仍未復原，沿海義竹鄉滯洪池打撈上岸的大量毀壞光電板廢棄物，廠商暫置承租台糖農地分類處理。圖／讀者提供
丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣，釀慘重災情，災後逾1個月，災害仍未復原，沿海義竹鄉滯洪池打撈上岸的大量毀壞光電板廢棄物，廠商暫置承租台糖農地分類處理。圖／讀者提供

丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣，釀慘重災情，災後逾1個月，災害仍未復原，沿海義竹郷等地滯洪池打撈上岸的大量毀壞光電板廢棄物，廠商暫置承租台糖農地分類處理，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天批風災吹壞光電板，非法置棄台糖農地，嘉縣環保局已對2家廠商開出3張共300萬罰款，但議員今天擔心造成暫置農地二度汙染；空拍玩家用無人機捕捉清除現況曝光。

「光電廠商不能只顧賺錢，將汙染留給地方」，議員李國勝說，滯洪池光電板雖是風災造成大量損壞，但災後逾1個月，光電板廢棄物清除處理效率太慢，環境部長彭啟明要求1日清完。廠商將大量損壞光電板暫置承租農地分類處理，未做好處理，擔心造成農地二度汙染。

李國勝強調，處罰無法解決汙染問題，光電板廠商租地長達20年，繳交政府保證金，中央政府應盡速針對光電板事業廢棄物，提出有效處理機制，光電廠商不能只顧賺錢，將汙染留給地方。

有空拍玩家用無人機，捕捉清除現況，空拍鳥瞰義竹鄉溪墘滯洪池，池中損毀光電板打撈上岸，暫置農地分類處理，工作人員用怪手、太空包處理，損壞光電板從水中撈起後，暫置附近農地，等待拆解分類回收，處理過程，讓人擔心粉碎隱裂是否造成汙染。

嘉縣環保局說，稽查鹿草鄉荷包嶼滯洪池，以及義竹新庄滯洪池廢棄光電板處理情形，發現暫存區電線未妥善收集，無防止雨水滲透流入設備的措施，還有廢棄物散落周邊大排等現象，2座滯洪池光電板由同一家廠商營運，2案依違反廢清法各罰百萬元。

昨天稽查另1處義竹鄉溪墘滯洪池邊光電板暫存區，也有類似缺失，也開罰百萬元，針對民代及地方人士擔心造成農地二度汙染，環保局將持續稽查，採樣檢驗，防止汙染。

丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣，釀慘重災情，災後逾1個月，災害仍未復原，沿海義竹鄉滯洪池打撈上岸的大量毀壞光電板廢棄物，廠商暫置承租台糖農地分類處理。圖／讀者提供
丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣，釀慘重災情，災後逾1個月，災害仍未復原，沿海義竹鄉滯洪池打撈上岸的大量毀壞光電板廢棄物，廠商暫置承租台糖農地分類處理。圖／讀者提供
丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣，釀慘重災情，災後逾1個月，災害仍未復原，沿海義竹鄉滯洪池打撈上岸的大量毀壞光電板廢棄物，廠商暫置承租台糖農地分類處理。圖／讀者提供
丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣，釀慘重災情，災後逾1個月，災害仍未復原，沿海義竹鄉滯洪池打撈上岸的大量毀壞光電板廢棄物，廠商暫置承租台糖農地分類處理。圖／讀者提供
丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣，釀慘重災情，災後逾1個月，災害仍未復原，沿海義竹鄉滯洪池打撈上岸的大量毀壞光電板廢棄物，廠商暫置承租台糖農地分類處理。圖／讀者提供
丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣，釀慘重災情，災後逾1個月，災害仍未復原，沿海義竹鄉滯洪池打撈上岸的大量毀壞光電板廢棄物，廠商暫置承租台糖農地分類處理。圖／讀者提供
丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣，釀慘重災情，災後逾1個月，災害仍未復原，沿海義竹鄉滯洪池打撈上岸的大量毀壞光電板廢棄物，廠商暫置承租台糖農地分類處理。圖／讀者提供
丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣，釀慘重災情，災後逾1個月，災害仍未復原，沿海義竹鄉滯洪池打撈上岸的大量毀壞光電板廢棄物，廠商暫置承租台糖農地分類處理。圖／讀者提供
丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣，釀慘重災情，災後逾1個月，災害仍未復原，沿海義竹鄉滯洪池打撈上岸的大量毀壞光電板廢棄物，廠商暫置承租台糖農地分類處理。圖／讀者提供
丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣，釀慘重災情，災後逾1個月，災害仍未復原，沿海義竹鄉滯洪池打撈上岸的大量毀壞光電板廢棄物，廠商暫置承租台糖農地分類處理。圖／讀者提供

