嘉市8天累計723.5毫米未淹水 韌性城市防洪工程奏效

7月28日至4日一連8天西南氣流豪雨，重創嘉雲南縣市，雲林、嘉縣、台南市淹水災情頻傳，嘉縣停班停課逾1周，隔壁嘉市未停班停課，未傳淹水災情，平安度過，接連通過去年凱米颱風，以及這波西南氣流考驗，網友大讚「韌性城市」。

市府工務處表示，關鍵在多年來持續推動防洪與滯洪工程，雨水下水道建設覆蓋率達9成以上，加上多處滯洪池與中央排水改善，成功抵禦極端天氣的嚴峻考驗。

嘉義氣象站統計，嘉市8天豪大雨累計723.5毫米；工務處指出，汛期前，完成防洪準備，包括箱涵及排水溝清淤、公園與交流道周邊滯洪池維護，以及原建國二村滯洪池啟用。這些工程讓城市有效暫存逕流雨水，降低對低窪地區衝擊。

強颱凱米去年7月24日晚間至26日晚間，嘉市東區累計降下803.5毫米驚人雨量，嘉市平安度過，中央排水番仔溝橋改建完成後，排水渠道通洪能力提升65%，結合步行散策樂活水岸工程滯洪池與水撲滿，在颱風來襲發揮關鍵作用。

嘉市南有八掌溪，北有牛稠溪、朴子溪，中間有多條區域排水。市府多年持續強化中央排水系統，克服鐵路阻隔等施工難題，2020年完成番仔溝橋改建，今年初完工通港橋改建，通水寬度由16公尺擴增至26公尺，通洪能力大幅提升84%。