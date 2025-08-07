快訊

台積電盤中創1170元新高…美國設廠效應助攻、聯電同業低迷

為什麼有些衣服洗了會變小一號？一次看懂縮水原理及補救方法

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市8天累計723.5毫米未淹水 韌性城市防洪工程奏效

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市平安度過8天西南氣流考驗未淹水，韌性城市防洪工程奏效。圖／嘉市府提供
嘉市平安度過8天西南氣流考驗未淹水，韌性城市防洪工程奏效。圖／嘉市府提供

7月28日至4日一連8天西南氣流豪雨，重創嘉雲南縣市，雲林、嘉縣、台南市淹水災情頻傳，嘉縣停班停課逾1周，隔壁嘉市未停班停課，未傳淹水災情，平安度過，接連通過去年凱米颱風，以及這波西南氣流考驗，網友大讚「韌性城市」。

市府工務處表示，關鍵在多年來持續推動防洪與滯洪工程，雨水下水道建設覆蓋率達9成以上，加上多處滯洪池與中央排水改善，成功抵禦極端天氣的嚴峻考驗。

嘉義氣象站統計，嘉市8天豪大雨累計723.5毫米；工務處指出，汛期前，完成防洪準備，包括箱涵及排水溝清淤、公園與交流道周邊滯洪池維護，以及原建國二村滯洪池啟用。這些工程讓城市有效暫存逕流雨水，降低對低窪地區衝擊。

強颱凱米去年7月24日晚間至26日晚間，嘉市東區累計降下803.5毫米驚人雨量，嘉市平安度過，中央排水番仔溝橋改建完成後，排水渠道通洪能力提升65%，結合步行散策樂活水岸工程滯洪池與水撲滿，在颱風來襲發揮關鍵作用。

嘉市南有八掌溪，北有牛稠溪、朴子溪，中間有多條區域排水。市府多年持續強化中央排水系統，克服鐵路阻隔等施工難題，2020年完成番仔溝橋改建，今年初完工通港橋改建，通水寬度由16公尺擴增至26公尺，通洪能力大幅提升84%。

「步行散策樂活水岸」工程在多處公園建置滯洪池與水撲滿，能在豪雨或颱風迅速收納雨水，減低淹水風險。市府說，嘉市位於多條流域間，防洪韌性雖顯著提升，但仍須中央持續協助加強南北2溪流域疏濬，以及隆恩、湖子內等排水設施功能，確保面對極端氣候能平安過關，防洪韌性不是一蹴可幾，而是長期投入與規畫成果，市府將持續結合中央資源，打造安全宜居城市。

嘉市平安度過8天西南氣流考驗未淹水，韌性城市防洪工程奏效。圖／嘉市府提供
嘉市平安度過8天西南氣流考驗未淹水，韌性城市防洪工程奏效。圖／嘉市府提供
嘉市平安度過8天西南氣流考驗未淹水，韌性城市防洪工程奏效。圖／嘉市府提供
嘉市平安度過8天西南氣流考驗未淹水，韌性城市防洪工程奏效。圖／嘉市府提供
嘉市平安度過8天西南氣流考驗未淹水，韌性城市防洪工程奏效。圖／嘉市府提供
嘉市平安度過8天西南氣流考驗未淹水，韌性城市防洪工程奏效。圖／嘉市府提供

滯洪池 停班停課 凱米颱風

延伸閱讀

嘉市購物節上路月餘登錄消費金額破2億 女子幸運獲獎金

嘉市鐵路高架裁撤北回歸線車站 將以全新日光風貌重生完工期曝

會勘台南易淹水區 林俊憲：工程改善到備災要全面提升

嘉市16組優秀品牌參展文博會 為城市博覽會暖身

相關新聞

影／風災毀光電板暫置農地…民代憂2度汙染 空拍鳥瞰現況曝光

丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣，釀慘重災情，災後逾1個月，災害仍未復原，沿海義竹郷等地滯洪池打撈上岸的大量毀壞光電板廢棄物，...

災後棄置光電板 流出紅色油汙

丹娜絲颱風過後1個月，南部災害仍未復原，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨舉行記者會，批民進黨政府救災荒腔走板，被吹壞的光電板...

嘉市8天累計723.5毫米未淹水 韌性城市防洪工程奏效

7月28日至4日一連8天西南氣流豪雨，重創嘉雲南縣市，雲林、嘉縣、台南市淹水災情頻傳，嘉縣停班停課逾1周，隔壁嘉市未停班...

慈濟搶修第1戶鋁鋅瓦型鋼板打造抗災屋頂 嘉義災後示範修繕

丹娜絲颱風肆虐嘉南地區，造成大量民宅屋頂毀損，災後逾1個月，慈濟基金會7月17日起動員營建處人員與志工進駐嘉縣災區展開修...

政院今討論重建條例 賴總統：提高預算規模

行政院會今天將討論政院版「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，政務委員陳金德昨表示，內政部、經濟部、農業部...

綠委批漁電共生缺陷 災害無電可用

丹娜絲颱風重創南部地區，台南七股沿海重災區更停電長達一周，漁業災損高達5.3億元，暴露「漁電共生」制度性缺陷。民進黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。