慈濟搶修第1戶鋁鋅瓦型鋼板打造抗災屋頂 嘉義災後示範修繕

丹娜絲颱風肆虐嘉南地區，造成大量民宅屋頂毀損，災後逾1個月，慈濟基金會7月17日起動員營建處人員與志工進駐嘉縣災區展開修繕行動，採用鋁鋅三合一瓦型鋼板作為屋頂修繕主要建材，首戶完成修繕個案在水上鄉，成為嘉南地區第一起完工示範案例，象徵災後重建啟動。

根據慈濟大愛電視台報導，為因應颱風後高風險氣候的挑戰，慈濟採用鋁鋅三合一瓦型鋼板作為屋頂修繕主要建材，兼顧輕便、堅固與耐候性。這種建材外層為0.6公釐鍍鋁鋅鋼板，中間設有3至5公分厚的隔熱層，底部再加上一層0.18公釐厚的烤漆平面鋼板，不僅防水防霉，還能防止鳥獸築巢，且結構穩固、壽命長，維護成本低。

慈濟志工楊智欽表示，「這種鋼板1人就能搬動，重量輕、施工快，1天內即可完成拆瓦與鋪設新瓦，避免施工期間家具淋濕。」為融合鄉村社區風貌，此類瓦型鋼板也特別設計為仿傳統瓦片的造型，既符合在地美學，又強化抗風結構。受災戶李勝恭對新屋頂讚不絕口，「之前屋頂破損，老鼠亂竄；現在全部換新，看起來又漂亮又堅固，真的很滿意。」

慈濟基金會表示，這起成功修繕案將作為嘉南地區重建工法標準化參考，持續推廣至更多受災戶。行政院雲嘉南災後復原前進指揮所也同步宣布多項補助措施，包括針對低收入及中低收入弱勢戶，修繕經費由政府全額負擔；一般戶若在8月17日前完成與政府媒合廠商簽約者，也可補助2萬元尾款。