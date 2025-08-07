快訊

台積電盤中創1170元新高…美國設廠效應助攻、聯電同業低迷

為什麼有些衣服洗了會變小一號？一次看懂縮水原理及補救方法

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

慈濟搶修第1戶鋁鋅瓦型鋼板打造抗災屋頂 嘉義災後示範修繕

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
丹娜絲颱風肆虐嘉南地區，造成大量民宅屋頂毀損，慈濟基金會7月17日起動員營建處人員與志工進駐嘉縣災區展開修繕行動，採用鋁鋅三合一瓦型鋼板作為屋頂修繕主要建材，首戶完成修繕個案在水上鄉。圖／翻攝自大愛電視台
丹娜絲颱風肆虐嘉南地區，造成大量民宅屋頂毀損，慈濟基金會7月17日起動員營建處人員與志工進駐嘉縣災區展開修繕行動，採用鋁鋅三合一瓦型鋼板作為屋頂修繕主要建材，首戶完成修繕個案在水上鄉。圖／翻攝自大愛電視台

丹娜絲颱風肆虐嘉南地區，造成大量民宅屋頂毀損，災後逾1個月，慈濟基金會7月17日起動員營建處人員與志工進駐嘉縣災區展開修繕行動，採用鋁鋅三合一瓦型鋼板作為屋頂修繕主要建材，首戶完成修繕個案在水上鄉，成為嘉南地區第一起完工示範案例，象徵災後重建啟動。

根據慈濟大愛電視台報導，為因應颱風後高風險氣候的挑戰，慈濟採用鋁鋅三合一瓦型鋼板作為屋頂修繕主要建材，兼顧輕便、堅固與耐候性。這種建材外層為0.6公釐鍍鋁鋅鋼板，中間設有3至5公分厚的隔熱層，底部再加上一層0.18公釐厚的烤漆平面鋼板，不僅防水防霉，還能防止鳥獸築巢，且結構穩固、壽命長，維護成本低。

慈濟志工楊智欽表示，「這種鋼板1人就能搬動，重量輕、施工快，1天內即可完成拆瓦與鋪設新瓦，避免施工期間家具淋濕。」為融合鄉村社區風貌，此類瓦型鋼板也特別設計為仿傳統瓦片的造型，既符合在地美學，又強化抗風結構。受災戶李勝恭對新屋頂讚不絕口，「之前屋頂破損，老鼠亂竄；現在全部換新，看起來又漂亮又堅固，真的很滿意。」

慈濟基金會表示，這起成功修繕案將作為嘉南地區重建工法標準化參考，持續推廣至更多受災戶。行政院雲嘉南災後復原前進指揮所也同步宣布多項補助措施，包括針對低收入及中低收入弱勢戶，修繕經費由政府全額負擔；一般戶若在8月17日前完成與政府媒合廠商簽約者，也可補助2萬元尾款。

此外，災屋拆除方面，政府同樣大力支持，9月底前委由政府代拆，無論戶籍條件一律免費；若災民自雇工人完成拆除，也可領取2萬元補助。風災雖至，慈濟與政府啟動修繕行動，一步步為災區鄉親重建堅固、安全且充滿鄉土情感的新家園。

丹娜絲颱風肆虐嘉南地區，造成大量民宅屋頂毀損，慈濟基金會7月17日起動員營建處人員與志工進駐嘉縣災區展開修繕行動，採用鋁鋅三合一瓦型鋼板作為屋頂修繕主要建材，首戶完成修繕個案在水上鄉。圖／翻攝自大愛電視台
丹娜絲颱風肆虐嘉南地區，造成大量民宅屋頂毀損，慈濟基金會7月17日起動員營建處人員與志工進駐嘉縣災區展開修繕行動，採用鋁鋅三合一瓦型鋼板作為屋頂修繕主要建材，首戶完成修繕個案在水上鄉。圖／翻攝自大愛電視台

慈濟 災後 丹娜絲颱風

延伸閱讀

近2月已6起！台積電嘉義廠再傳工安意外 工人5公尺高處墜落

風災後復建標準 嘉義修繕補助措施比照台南

鐵路驚魂！鋼板侵入軌道 新自強號列車刮出2公尺刮痕

關懷災民重建希望 大林慈濟25周年院慶化身救災行動

相關新聞

影／風災毀光電板暫置農地…民代憂2度汙染 空拍鳥瞰現況曝光

丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣，釀慘重災情，災後逾1個月，災害仍未復原，沿海義竹郷等地滯洪池打撈上岸的大量毀壞光電板廢棄物，...

災後棄置光電板 流出紅色油汙

丹娜絲颱風過後1個月，南部災害仍未復原，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨舉行記者會，批民進黨政府救災荒腔走板，被吹壞的光電板...

嘉市8天累計723.5毫米未淹水 韌性城市防洪工程奏效

7月28日至4日一連8天西南氣流豪雨，重創嘉雲南縣市，雲林、嘉縣、台南市淹水災情頻傳，嘉縣停班停課逾1周，隔壁嘉市未停班...

慈濟搶修第1戶鋁鋅瓦型鋼板打造抗災屋頂 嘉義災後示範修繕

丹娜絲颱風肆虐嘉南地區，造成大量民宅屋頂毀損，災後逾1個月，慈濟基金會7月17日起動員營建處人員與志工進駐嘉縣災區展開修...

政院今討論重建條例 賴總統：提高預算規模

行政院會今天將討論政院版「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，政務委員陳金德昨表示，內政部、經濟部、農業部...

綠委批漁電共生缺陷 災害無電可用

丹娜絲颱風重創南部地區，台南七股沿海重災區更停電長達一周，漁業災損高達5.3億元，暴露「漁電共生」制度性缺陷。民進黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。