災後棄置光電板 流出紅色油汙

丹娜絲颱風過後1個月，南部災害仍未復原，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨舉行記者會，批民進黨政府救災荒腔走板，被吹壞的光電板淹腳目，還非法置棄在台糖的農地，民眾發現已流出不明紅色油汙。環境部長彭啓明表示，了解後若違法堆置、汙染屬實，不排除開罰。

民眾黨團昨舉行「民進黨政績：光電板淹腳目，前瞻預算放水流」記者會，黃國昌說，由於民進黨政府錯誤的能源政策，「山也光電板、海也光電板」，風災過後出現大量廢棄光電板，儘管官員掛保證會好好處理，現在卻任由其隨意棄置。

黨團副總召張啓楷說，接獲檢舉指嘉義縣義竹鄉溪州段1095地號農地，堆的是營運廠商「元昱太陽光電」非法棄置廢棄的光電板，截至昨天滯洪池還沒清完，廢光電板也沒回收處理廠，而是放在嘉義的台糖農地。

嘉義縣環保局相繼稽查鹿草鄉荷包嶼滯洪池及義竹新庄滯洪池的廢棄光電板處理情形，發現暫存區電線未妥善收集，無防止雨水滲透流入設備的措施，還有廢棄物散落周邊大排等現象，且流出不明紅色油汙，因兩座滯洪池光電板由同一家廠商營運，環保局已採樣送驗，2案依違反廢清法各罰100萬元。昨天稽查另一處在義竹鄉溪墘滯洪池邊的光電板暫存區，也有類似缺失，也開罰100萬元。

彭啓明說，該業者動作的確很慢，上周已先針對光電板及浮具堆在滯洪池邊坡開罰，另派官員了解業者是否與台糖簽約、堆放在農地有無違法、造成汙染等。

黃國昌另批前瞻基礎建設計畫預算總計8400億元，其中水環境建設就有2042億4057萬元，而在針對防洪、整治河川與滯洪池等相關項目，編列預算也高達945億6300萬元，分配給地方政府的經費，前三名分別為嘉義縣、台南市及高雄市，但據審計部的報告，未執行率依序為22%、31%、40%。另如2024年台南市淹水件數623件、平均淹水492分鐘，高雄市淹水件數則高達1827件、淹水深度暴增3倍，請民進黨政府給這些南部縣市居民一個交代。