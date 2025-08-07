綠委批漁電共生缺陷 災害無電可用

丹娜絲颱風重創南部地區，台南七股沿海重災區更停電長達一周，漁業災損高達5.3億元，暴露「漁電共生」制度性缺陷。民進黨立委郭國文昨表示，政策未真正落實「共生」，反而將魚塭視為單純的發電載體，只求KPI，不顧地方生產與生活所需，當強風摧毀電線桿導致無法併網時，漁民眼前望著頭上的光電板，卻苦無1度電可用，形成極大反差。

郭國文建議，光電運用在災害備援有案例，但多半是在偏遠山區；另外，若要新增儲能設施、共享電力，雖然技術上可行，但在光電案場設計之初就需先規畫，要求行政機關提出解決辦法。

民進黨立委鍾佳濱說，他多次質詢有關地面型光電案場，如果要就近供電給鄰近社區，必須要有離網運作設計與切換設備，包括離網型逆變器、儲能系統。另外，控制系統必須具備自動切換離網模式功能，同時設計微電網架構或小規模自主供電區域，才能在災後第一時間，將電力提供給災區使用。

鍾佳濱建議，政府應以光電、儲能和微電網3個選項，推動平時售電、災時供民的模式，並同時鼓勵業者與地方政府簽訂「災後供電協議」，將能源韌性納入ESG評比與獎補助條件。

經濟部、農業部代表表示，會共組專案輔導台電及漁電共生戶建設儲能裝置，以利災情時可以備援，加強抗災韌性。