聽新聞
0:00 / 0:00

綠委批漁電共生缺陷 災害無電可用

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

丹娜絲颱風重創南部地區，台南七股沿海重災區更停電長達一周，漁業災損高達5.3億元，暴露「漁電共生」制度性缺陷。民進黨立委郭國文昨表示，政策未真正落實「共生」，反而將魚塭視為單純的發電載體，只求KPI，不顧地方生產與生活所需，當強風摧毀電線桿導致無法併網時，漁民眼前望著頭上的光電板，卻苦無1度電可用，形成極大反差。

郭國文建議，光電運用在災害備援有案例，但多半是在偏遠山區；另外，若要新增儲能設施、共享電力，雖然技術上可行，但在光電案場設計之初就需先規畫，要求行政機關提出解決辦法。

民進黨立委鍾佳濱說，他多次質詢有關地面型光電案場，如果要就近供電給鄰近社區，必須要有離網運作設計與切換設備，包括離網型逆變器、儲能系統。另外，控制系統必須具備自動切換離網模式功能，同時設計微電網架構或小規模自主供電區域，才能在災後第一時間，將電力提供給災區使用。

鍾佳濱建議，政府應以光電、儲能和微電網3個選項，推動平時售電、災時供民的模式，並同時鼓勵業者與地方政府簽訂「災後供電協議」，將能源韌性納入ESG評比與獎補助條件。

經濟部、農業部代表表示，會共組專案輔導台電及漁電共生戶建設儲能裝置，以利災情時可以備援，加強抗災韌性。

延伸閱讀

救災綠營延續「疼惜台南 守護家園」行動專案 不放棄任何弱勢受災戶

風災毀台南百年古厝 郭國文：政府要主動搶救文化資產

影／綠委呼籲強固溫網設施以租換貸 政府補租金農民免揹債

一面倒？多名綠委跟進王義川暗批王世堅 喊話勿傷害內部團結

相關新聞

高雄桃源區交通仍中斷明日停班課 寶來二橋受損嚴重單向管制

受連日豪大雨影響，高雄市桃源區聯外道路寶來二橋受損嚴重，目前仍維持單向管制通行，預計明天要繼續搶修，為加快復原工作及維護...

每逢大雨台鐵屏東車站屋頂漏潑水 明年設13座遮雨棚

屏東縣下了近一個月的大雨，台鐵屏東車站屋頂漏水飽受批評，立委鍾佳濱服務處今下午與台鐵南區營運處共同會勘盤點月台漏水位置，...

政院今討論重建條例 賴總統：提高預算規模

行政院會今天將討論政院版「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，政務委員陳金德昨表示，內政部、經濟部、農業部...

綠委批漁電共生缺陷 災害無電可用

丹娜絲颱風重創南部地區，台南七股沿海重災區更停電長達一周，漁業災損高達5.3億元，暴露「漁電共生」制度性缺陷。民進黨立委...

災後棄置光電板 流出紅色油汙

丹娜絲颱風過後1個月，南部災害仍未復原，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨舉行記者會，批民進黨政府救災荒腔走板，被吹壞的光電板...

減輕災民經濟與交通壓力 高雄旗山醫院啟動免掛號費及快速通關就醫服務

高雄728豪雨重創山區，部落道路坍塌、交通中斷，部分地區通行仍受限，災民生活與就醫都陷入困境。衛福部旗山醫院體恤偏鄉災後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。