每逢大雨台鐵屏東車站屋頂漏潑水 明年設13座遮雨棚

屏東縣下了近一個月的大雨，台鐵屏東車站屋頂漏水飽受批評，立委鍾佳濱服務處今下午與台鐵南區營運處共同會勘盤點月台漏水位置，台鐵表示，將增設13個跨距風雨走廊遮雨棚，已列入明年預算施工，台鐵也成立專案小組，徹底解決多年來飽受詬病的漏水問題。

台鐵公司屏東車站2015年8月23日完工啟用，亮麗美觀建築成為屏東地標，車站內販賣部一年創下近4億元高營業額。但因車站建造時為美觀、通風，屋頂未採密閉式，月台上方頂棚留有長80公尺、60公尺、寬10公尺的三處缺口，導致雨水由此注入鐵道與月台上，每次下雨時，民眾在樓頂月台候車遭潑水、一、二樓室內建築伸縮縫滴水問題，引發民眾詬病，屏東近日連下一個月的大雨，漏水問題再受批評。

立委鍾佳濱屏東服務處主任謝捷晃說，台鐵屏東車站有屋頂漏水、月台潑水二大問題，立委鍾佳濱再三督促台鐵改善，雙方在一年前曾進行「屏東車站遇雨漏水改善措施」會勘，台鐵提出多項改善措施，但最近連續豪雨，台鐵屏東車站再度潑漏水，令人質疑改善進度與成效，希望台鐵公司提出更具體的改善期程，以釋群疑。

台鐵南區營運處處長陳文川說明，台鐵屏東新車站當年由鐵道局負責施工興建完工，2座月台中間有3處大型頂棚鏤空，下雨時雨水潑進月台，加上車站使用10年，車站月台屋頂接縫處因矽膠風化造成部分漏水，這幾年來車站不斷維修改善，但遇有大豪雨或連續幾天下大雨情形，仍會造成月台有潑水及部份漏水情形。

為徹底解決屏東站漏水問題，台鐵公司規畫成立專案小組，原有12頂風雨走廊外，在第一月台及第二月台各增設13跨距風雨走廊遮雨棚，經費4000萬元，已列入2026年一般建築設備資本支出預算，今天邀集工務處及相關單位會勘，屏東站長陳連成說明已改善之處，盤點尚漏水位置，研擬改善方案，訂定具體改善完成日期。

陳文川說，改善月台潑雨問題，增設26座風雨走廊遮雨棚，本月委託規畫設計，預訂明年6月施工，後年7月完工；漏水問題，陸續設置接水盤、導水管等措施後已略有改善，後續持續改善措施。